Rodrigo De Paul ya planeó la fecha de su vuelta a Racing: “Tiene la decisión tomada”

El regreso del mediocampista de la Selección Argentina a La Academia podría darse antes de la fecha de finalización de su vínculo con Inter Miami, aunque con una condición.

Cuando Rodrigo De Paul decidió poner fin a su vínculo con Atlético de Madrid, generó sorpresa que eligiera Inter Miami como destino, con 31 años y todavía mucha carrera por delante si así lo quisiera. De hecho, la decisión no cayó del todo bien en Racing, donde lo esperaban de regreso como sucedió con muchos otros campeones del mundo que emprendieron el regreso al fútbol argentino.

No es una sorpresa que, más allá de un contrato jugoso y la posibilidad de vivir en una ciudad que siempre le gustó, la inclinación del mediocampista por el equipo estadounidense estuvo íntimamente ligada al deseo de acompañar a Lionel Messi, con quien forjó una relación de amistad, en sus últimos años de carrera profesional. Por esa razón, a la finalización del vínculo entre el mejor futbolista de la historia e Inter Miami está ligado también su futuro.

Juntos ya pudieron conquistar el titulo de campeones de la MLS y aspiran a conseguir también el de campeones de CONCACAF a nivel de clubes, objetivo que se les frustró demasiado pronto en la presente temporada, siendo eliminados en su serie de estreno ante Nashville. Basado en el contrato que tiene La Pulga con el club, hasta diciembre de 2028, tendrán dos temporadas más para buscar conseguirlo.

El vínculo de Rodrigo De Paul es incluso por una temporada más, hasta diciembre de 2029, pero todo parece indicar que no seguirá en el club una vez que ya no esté su socio. De hecho, el periodista Tomás Dávila avanzó en ESPN este miércoles que ya tendría decidido para ese momento dar lugar a su tercer ciclo en Racing.

👀 ¡DECISIÓN TOMADA! Atención a lo que cuenta @DavilaTomi sobre el futuro de Rodrigo De Paul…



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“La idea que tiene es continuar mientras Messi siga jugando. Cuando Messi tome la decisión de dejar, De Paul tiene la decisión tomada de volver a Racing. No puedo decir el tiempo exacto, pero está la decisión tomada de volver a la institución”, garantizó. En ese sentido, de no haber renovación de La Pulga con Inter Miami, el mediocampista emprendería la vuelta para enero de 2029, cuando tendrá 35 años.

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¿Cuánto cobra De Paul en Inter Miami?

Volver a Racing necesariamente significará para Rodrigo De Paul dejar dinero de lado en función de lo que por contrato tiene asegurado cobrar hasta la finalización de su vínculo en Inter Miami, en diciembre de 2029. Según se reveló, el mediocampista de la Selección Argentina es el tercer jugador mejor pago de la MLS, con un salario anual de más de 9.6 millones de dólares.

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