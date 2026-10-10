Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MLS

Los dos goles de Messi para Inter Miami ante DC United en la MLS

El astro argentino aprovechó una asistencia de Luis Suárez y luego gritó el segundo en su cuenta personal con una gran jugada individual.

Lionel Messi ante DC United.
© GettyLionel Messi ante DC United.

Luego de su despedida de la Selección Argentina en el Estadio Monumental, Lionel Messi volvió a la actividad con Inter Miami. Este sábado, las Garzas afrontaron una nueva jornada en la fase regular de la MLS con el astro entre los titulares.

Las Garzas precisaban la victoria para recuperar el segundo puesto en la Conferencia Oeste y, en solo 3 minutos de partido, Luis Suárez gritó el primero de la noche. El uruguayo aprovechó una asistencia de Germán Berterame para clavarla en su palo más lejano. Antes del entretiempo, los mismos protagonistas se combinaron para otro tanto del Pistolero.

+ Seguinos en

En la reanudación del partido, Suárez extendió su enorme noche al dejar pasar a un defensor con un sombrerito y habilitar a Messi, que la mandó al fondo de la red y de primera para el 3-0 parcial.

A los 15 del complemento, luego de un pase de Rodrigo De Paul, Messi dejó en el camino a un puñado de defensores para quedar mano a mano y definir con sutileza contra el palo a su derecha.

Así está la tabla de la MLS

Cómo está la carrera hacia los 1000 goles

Luego de que Cristiano Ronaldo se acercara a las cuatro cifras con su 980° gol, ahora con la camiseta de Al Nassr, el argentino respondió en Inter Miami. Con sus gritos ante DC United, el ex Barcelona y PSG llegó a 934 tantos en su carrera.

Datos clave

  • Luis Suárez convirtió un doblete y asistió a Lionel Messi en la victoria de Inter Miami.
  • Lionel Messi llegó a 934 goles en su carrera tras anotar ante DC United en la MLS.
  • Inter Miami venció 3-0 a DC United y recuperó el segundo puesto de la Conferencia Oeste.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones