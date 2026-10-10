Los dos goles de Messi para Inter Miami ante DC United en la MLS

El astro argentino aprovechó una asistencia de Luis Suárez y luego gritó el segundo en su cuenta personal con una gran jugada individual.

Luego de su despedida de la Selección Argentina en el Estadio Monumental, Lionel Messi volvió a la actividad con Inter Miami. Este sábado, las Garzas afrontaron una nueva jornada en la fase regular de la MLS con el astro entre los titulares.

Las Garzas precisaban la victoria para recuperar el segundo puesto en la Conferencia Oeste y, en solo 3 minutos de partido, Luis Suárez gritó el primero de la noche. El uruguayo aprovechó una asistencia de Germán Berterame para clavarla en su palo más lejano. Antes del entretiempo, los mismos protagonistas se combinaron para otro tanto del Pistolero.

En la reanudación del partido, Suárez extendió su enorme noche al dejar pasar a un defensor con un sombrerito y habilitar a Messi, que la mandó al fondo de la red y de primera para el 3-0 parcial.

GOLLLLLLAAZOOO DE Leo Messi. 🔥



Apareció el crack del @InterMiamiCF para anotar el tercero ante el @dcunited. 🐐



Gran asistencia de Luis Suárez. 👏 pic.twitter.com/slMVoNwRzb — MLS Español (@MLSes) October 11, 2026

A los 15 del complemento, luego de un pase de Rodrigo De Paul, Messi dejó en el camino a un puñado de defensores para quedar mano a mano y definir con sutileza contra el palo a su derecha.

UNA OBRA DE ARTE de Messi. 👏



El '10' del @InterMiamiCF hace lo que quiere con los defensas rivales y anota su doblete y el cuarto de su equipo. 🐐 pic.twitter.com/fKPqL2flJg — MLS Español (@MLSes) October 11, 2026

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Así está la tabla de la MLS

Cómo está la carrera hacia los 1000 goles

Luego de que Cristiano Ronaldo se acercara a las cuatro cifras con su 980° gol, ahora con la camiseta de Al Nassr, el argentino respondió en Inter Miami. Con sus gritos ante DC United, el ex Barcelona y PSG llegó a 934 tantos en su carrera.

Datos clave

Luis Suárez convirtió un doblete y asistió a Lionel Messi en la victoria de Inter Miami.

convirtió un doblete y asistió a en la victoria de Inter Miami. Lionel Messi llegó a 934 goles en su carrera tras anotar ante DC United en la MLS.

llegó a en su carrera tras anotar ante DC United en la MLS. Inter Miami venció 3-0 a DC United y recuperó el segundo puesto de la Conferencia Oeste.