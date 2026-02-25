Por qué no juega Kylian Mbappé hoy en Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

Real Madrid y Benfica disputan este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu el partido revancha de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la UEFA Champions League, que podrá verse en vivo y en directo desde las 17.00 a través dela plataforma Disney+.

El encuentro se enmarca además en las tensiones que generó entre los clubes el careo que tuvieron en la ida Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior, que terminó con el futbolista argentino acusado de haberle propinado insultos racistas al brasileño, lo que derivó en una investigación iniciado por la UEFA y en la suspensión preventiva del jugador del club portugués.

Pero también en Real Madrid habrá bajas importantes y la más significativa será sin dudas la de su goleador Kylian Mbappé, quien no forma parte de la convocatoria que confeccionó Álvaro Arbeloa para buscar sellar como local la clasificación a octavos de final.

Los convocados de Real Madrid vs. Benfica.

¿Por qué no juega Mbappé en Real Madrid vs. Benfica?

Aunque el delantero francés había participado de los entrenamientos previos, finalmente quedó descartado de la nómina de Real Madrid para enfrentar a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu por los mismos problemas en la rodilla izquierda que viene arrastrando desde el pasado 7 de diciembre.

Mbappé ha alternado presencias y ausencias desde entonces sin sentirse en plenitud física, lo que lo llevó a tomar la decisión de parar para recuperarse al cien por ciento para afrontar, siempre que hoy se logre la clasificación, la serie de octavos de final de la Champions League programada para la segunda semana de marzo.

Publicidad

Publicidad

ver también Por qué no juega Gianluca Prestianni en Real Madrid vs. Benfica por los playoffs de la Champions League

Por otro lado, el diario Marca avanzó que el jugador no está del todo satisfecho de cómo se han llevado sus molestias y la decisión es buscar una solución que acabe de una vez por todas con sus problemas, permitiéndole afrontar el tramo decisivo de la temporada a su máximo nivel.

Data clave