Conmoción en el fútbol argentino: falleció Pipo Marín, histórico dirigente de AFA

El fútbol argentino comenzó la jornada de miércoles con una dura noticia, ya que Francisco Javier Marín, mejor conocido como ‘Pipo‘, quien fue un histórico dirigente de la AFA y de Acassuso falleció en las primeras horas de esta mañana.

A lo largo de su carrera como dirigente, Marín tuvo un largo paso por el ‘Quemero’ y esto le permitió escalar dentro de los puestos más importantes de AFA, en donde trabajó tanto en la gestión actual de Claudio ‘Chiqui’ Tapia como presidente.

Tras conocerse esta noticia, en las redes sociales distintos clubes argentinos publicaron un comunicado oficial para ofrecer sus condolencias a la familia de ‘Pipo’, quien hasta sus últimos días se desempeñaba como vicepresidente 1° de Acassuso.

Además, tenía un rol preponderante en la Asociación del Fútbol Argentino, debido a que integraba el Comité Ejecutivo de la AFA y presidía la Comisión de Desarrollo, rol desde el que participaba en la planificación y fortalecimiento de distintas áreas del fútbol local.

Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown, fue uno de los primeros en despedir al dirigente en las redes sociales. En su cuenta de X, subió una foto junto a Marín celebrando la obtención de la Copa América y la acompañó junto al emoji de un corazón roto.

Por su parte, Acassuso emitió un comunicado para informarle a sus hinchas y socios que a partir de las 17.00 horas de este miércoles el club cerrará por duelo, que el mismo será por dos días y que las actividades normales volverán a partir del próximo viernes 27.

El comunicado oficial de AFA para despedir a ‘Pipo’ Marín

La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más profundo dolor por el fallecimiento de Javier Francisco “Pipo” Marín, vicepresidente del Club Atlético Acassuso y Vocal del Comité Ejecutivo de esta Asociación. Su partida enluta a toda la dirigencia del fútbol argentino, que hoy despide a un hombre comprometido, leal y profundamente identificado con los valores de la institución.

Desde su rol en Acassuso y su labor dentro del Comité Ejecutivo, Marín trabajó con dedicación y convicción en cada instancia de debate y construcción colectiva. Fue un dirigente de diálogo y firmeza conceptual, siempre dispuesto a aportar su mirada para fortalecer el crecimiento del fútbol en todas sus categorías, con una clara vocación de servicio y sentido institucional.

Quienes compartieron con él el día a día destacan su calidad humana, su responsabilidad y su permanente búsqueda de consensos. Su presencia activa y su compromiso constante lo convirtieron en una voz respetada, donde defendió con pasión los intereses de los clubes y el desarrollo de nuestra disciplina.

En este momento de inmensa tristeza, la AFA acompaña a su familia, a la comunidad del Club Atlético Acassuso y a todos sus afectos, elevando una oración por su eterno descanso. Javier “Pipo” Marín deja una huella imborrable en el fútbol argentino y un legado que perdurará en el tiempo.

