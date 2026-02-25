Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Argentino

Conmoción en el fútbol argentino: falleció Pipo Marín, histórico dirigente de AFA

Francisco Marín, quien fue vicepresidente de Acassuso, falleció en la mañana de este miércoles.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Pipo Marín en su época de dirigente de Acassuso.
© Prensa AcassusoPipo Marín en su época de dirigente de Acassuso.

El fútbol argentino comenzó la jornada de miércoles con una dura noticia, ya que Francisco Javier Marín, mejor conocido como ‘Pipo‘, quien fue un histórico dirigente de la AFA y de Acassuso falleció en las primeras horas de esta mañana.

A lo largo de su carrera como dirigente, Marín tuvo un largo paso por el ‘Quemero’ y esto le permitió escalar dentro de los puestos más importantes de AFA, en donde trabajó tanto en la gestión actual de Claudio ‘Chiqui’ Tapia como presidente.

Tras conocerse esta noticia, en las redes sociales distintos clubes argentinos publicaron un comunicado oficial para ofrecer sus condolencias a la familia de ‘Pipo’, quien hasta sus últimos días se desempeñaba como vicepresidente 1° de Acassuso.

Tweet placeholder

Además, tenía un rol preponderante en la Asociación del Fútbol Argentino, debido a que integraba el Comité Ejecutivo de la AFA y presidía la Comisión de Desarrollo, rol desde el que participaba en la planificación y fortalecimiento de distintas áreas del fútbol local.

Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown, fue uno de los primeros en despedir al dirigente en las redes sociales. En su cuenta de X, subió una foto junto a Marín celebrando la obtención de la Copa América y la acompañó junto al emoji de un corazón roto.

Publicidad

Por su parte, Acassuso emitió un comunicado para informarle a sus hinchas y socios que a partir de las 17.00 horas de este miércoles el club cerrará por duelo, que el mismo será por dos días y que las actividades normales volverán a partir del próximo viernes 27.

La posible llegada de Coudet a River generó malestar en Rosario Central: “Soy amigo, lo quise y nunca se pudo”

ver también

La posible llegada de Coudet a River generó malestar en Rosario Central: “Soy amigo, lo quise y nunca se pudo”

El comunicado oficial de AFA para despedir a ‘Pipo’ Marín

La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más profundo dolor por el fallecimiento de Javier Francisco “Pipo” Marín, vicepresidente del Club Atlético Acassuso y Vocal del Comité Ejecutivo de esta Asociación. Su partida enluta a toda la dirigencia del fútbol argentino, que hoy despide a un hombre comprometido, leal y profundamente identificado con los valores de la institución.

Desde su rol en Acassuso y su labor dentro del Comité Ejecutivo, Marín trabajó con dedicación y convicción en cada instancia de debate y construcción colectiva. Fue un dirigente de diálogo y firmeza conceptual, siempre dispuesto a aportar su mirada para fortalecer el crecimiento del fútbol en todas sus categorías, con una clara vocación de servicio y sentido institucional.

Publicidad

Quienes compartieron con él el día a día destacan su calidad humana, su responsabilidad y su permanente búsqueda de consensos. Su presencia activa y su compromiso constante lo convirtieron en una voz respetada, donde defendió con pasión los intereses de los clubes y el desarrollo de nuestra disciplina.

En este momento de inmensa tristeza, la AFA acompaña a su familia, a la comunidad del Club Atlético Acassuso y a todos sus afectos, elevando una oración por su eterno descanso. Javier “Pipo” Marín deja una huella imborrable en el fútbol argentino y un legado que perdurará en el tiempo.

Datos claves

  • Francisco Javier Marín, histórico dirigente de AFA y Acassuso, falleció este miércoles por la mañana.
  • El dirigente era vicepresidente 1° de Acassuso e integraba el Comité Ejecutivo de la AFA.
  • Acassuso decretó dos días de duelo y retomará sus actividades el viernes 27.
Publicidad
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

Lee también
Tras la renuncia de Marcelo Gallardo en River, otro equipo del fútbol argentino despidió a su entrenador
Fútbol Argentino

Tras la renuncia de Marcelo Gallardo en River, otro equipo del fútbol argentino despidió a su entrenador

Prestianni destrozó a UEFA y Real Madrid tras el rechazo a la apelación de Benfica: “Vergüenza dan”
Champions League

Prestianni destrozó a UEFA y Real Madrid tras el rechazo a la apelación de Benfica: “Vergüenza dan”

Desde Barcelona aseguran que pueden fichar a Julián Álvarez o Haaland: “Se amortiza en cinco años”
Fútbol europeo

Desde Barcelona aseguran que pueden fichar a Julián Álvarez o Haaland: “Se amortiza en cinco años”

Por qué no juega Kylian Mbappé hoy en Real Madrid vs. Benfica por la Champions League
Champions League

Por qué no juega Kylian Mbappé hoy en Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo