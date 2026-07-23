La dedicatoria de Luis Suárez a Messi tras su último doblete con Inter Miami: “Cero reproches”

El delantero uruguayo volvió con doblete y lideró al equipo en ausencia del capitán argentino.

Sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, que tendrán unos días de descanso tras haber disputado la final del Mundial con la Selección Argentina, Inter Miami volvió a jugar por la MLS y se impuso 3-2 a Chicago Fire, que contó con Robert Lewandowski como titular, gracias a un doblete de Luis Suárez.

El delantero uruguayo que alcanzó los 100 partidos con el equipo inició el semestre de manera inmejorable y demostró que está capacitado para liderar a Las Garzas en ausencia de su máxima figura, para quien además dejó una dedicatoria especial luego de su participación en la Copa del Mundo.

“Es admirable. Una demostración más de la ambición que tiene por ser el mejor jugador del mundo, jugando hasta el último partido, dejándolo todo. Dejó a su selección allá arriba. Tiene cero reproches contra sí mismo por lo que demostró”, manifestó Suárez sobre Messi.

Y agregó: “Por la edad que tiene, creo que es un ejemplo para todos. Podría haber estado en su casa y fue con esas ganas de querer ganar la Copa del Mundo otra vez con su país. Lamentablemente no pudo”.

Sin Messi, Luis Suárez lideró a Inter Miami hacia la victoria.

El blooper de Ríos Novo

Otro de los protagonistas del duelo entre Inter Miami y Chicago Fire fue el arquero argentino Rocco Ríos Novo, aunque en su caso por la negativa. A los 18 minutos del primer tiempo, con el partido igualado sin goles, fue responsable de que la visita tomara ventaja en el marcador en una acción insólita.

Publicidad

Ian Fray le pasó la pelota para iniciar una salida desde el fondo, pero el arquero falló al intentar controlar la pelota, que siguió su curso rumbo al arco y permitió al equipo de Robert Lewandowski tomar una ventaja en el marcador que finalmente no podría mantener.

Así fue el HORROR de Rocco Ríos Novo ante el Chicago Fire 🫣.



Afortunadamente para el portero del Inter Miami, su equipo se llevó la victoria a pesar del autogol 😅.



Vía: @mls en Apple TV pic.twitter.com/F0NYFEZnyU — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 23, 2026

Data clave

Inter Miami se impuso 3-2 ante Chicago Fire con doblete de Luis Suárez .

ante Chicago Fire con doblete de . Lionel Messi y Rodrigo De Paul no jugaron por descanso tras el Mundial.

no jugaron por descanso tras el Mundial. Rocco Ríos Novo cometió un blooper en el arco a los 18 minutos.