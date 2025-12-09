Con la victoria 3 a 1 ante Vancouver Whitecaps en condición de visitante, Inter Miami se quedó con el trofeo de los playoff de la MLS y logró por primera vez en su historia el campeonato liguero, tras quedarse en las puertas en 2024 al ganar la Supporters’ Shield.

Días después de este nuevo título para el argentino, la cuenta oficial de la MLS publicó en sus redes sociales que Lionel Messi fue elegido como el MVP del certamen, en un hito histórico para la liga, debido a que es el primer jugador en ganarlo dos años consecutivos.

“Back to back. Lionel Messi es el MVP de la MLS 2025. El primero en lograrlo”, fue el posteo de la liga estadounidense para anunciar que el delantero de 37 años fue elegido como el futbolista más valioso del certamen tras llevar a su equipo a la gloria.

El posteo de la MLS para anunciar a Messi como MVP.

Después de conocerse esta noticia, Messi estuvo presente en la entrega de premios, en donde recibió el galardón por segunda temporada consecutiva y tomó la palabra para expresar su felicidad por terminar el año de la mejor manera con las Garzas.

Los números de Lionel Messi en la temporada

A lo largo de la MLS 2025, el delantero argentino de 38 años disputó un total de 34 partidos, en los que convirtió 35 goles y aportó 23 asistencias. Además, recibió tres tarjetas amarillas en 2960 minutos en cancha.

