Es tendencia:
logotipo del encabezado
Inter Miami

Tras ser campeón con Messi en Inter Miami y saber del interés de River, Tadeo Allende habló de su futuro: “Ansioso”

El máximo goleador de los playoffs de la MLS dijo que su familia tendrá peso prioritario en la decisión que hará saber después de sus vacaciones.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El jugador de Inter Miami dará inicio a sus vacaciones y deberá resolver su futuro.
© Getty ImagesEl jugador de Inter Miami dará inicio a sus vacaciones y deberá resolver su futuro.

Tadeo Allende llegó a Inter Miami cedido por Celta de Vigo y tuvo una temporada con altibajos que sin embargo logró cerrar de la mejor manera, mostrando su mejor versión en los playoffs de la MLS e incluso marcando un gol en la final ante Vancouver Whitecaps en la que el equipo dirigido por Javier Mascherano y capitaneado por Lionel Messi logró coronarse campeón por primera vez en su historia.

Ya desde antes de jugar ese partido definitorio había trascendido que el extremo surgido de Instituto de Córdoba había sido ofrecido a River y que Marcelo Gallardo había dado el visto bueno para que se iniciaran las gestiones correspondientes para saber las condiciones de su contratación.

Con el correr de los días, El Millonario presentó una oferta para recibirlo a préstamo y con opción de compra, pero en Celta, club que es dueño de su ficha, priorizarían su venta. En Inter Miami todavía no descartaron la posibilidad de hacer un esfuerzo para adquirir su ficha, especialmente por el nivel que mostró en el tramo definitorio de la temporada, y también le han aparecido otros pretendientes en Europa.

Un día antes de dar inicio a sus vacaciones, como confirmó en diálogo con Deporte Total USA, Allende hizo una breve referencia a su futuro: “El día a día, la familia, es la prioridad. Vamos a ver qué pasa. Todavía falta mucho. También estoy ansioso, porque tengo la misma información que ustedes. Pero mañana me voy de vacaciones y me voy a despejar. Después veremos qué pasa”, dijo.

Tweet placeholder

Sin embargo, el autor de 24 goles y 3 asistencias con Inter Miami, además de máximo goleador en los playoffs de la temporada 2025 de la MLS, fue consultado específicamente por la posibilidad de jugar en River. “Eso ya no te lo puedo responder”, se limitó a decir.

Publicidad

Una temporada soñada

Cinco negociaciones abiertas: detalles exclusivos de los posibles refuerzos de River

ver también

Cinco negociaciones abiertas: detalles exclusivos de los posibles refuerzos de River

Más allá de los altibajos que él mismo había reconocido, Tadeo Allende cerró una temporada de ensueños con Inter Miami. “Ver a toda la gente gritando por nosotros me emocionó. Haber ganado y salido campeones es hermoso”, señaló el cordobés.

Y agregó: “Poder lograr estas cosas y recibir el cariño de la gente de esta manera es impagable. Ahora me siento muy bien de haber terminado los playoffs de la mejor manera, de la cantidad de goles y por sobre todo de haber salido campeón con este grupo, que es impagable. Quedará en la historia del club y eso es lo mejor”.

En síntesis

  • Tadeo Allende recibió una oferta de préstamo de River, pero Celta prioriza su venta.
  • Registró 24 goles y 3 asistencias, siendo el máximo goleador de los playoffs 2025.
  • Marcó un tanto en la final donde Inter Miami se coronó campeón de la MLS.
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
La verdad detrás del interés de River y Boca por Zelarayán
Fútbol Argentino

La verdad detrás del interés de River y Boca por Zelarayán

La postura de Boca tras el coqueteo de Miguel Borja que desató la furia de los hinchas de River
Boca Juniors

La postura de Boca tras el coqueteo de Miguel Borja que desató la furia de los hinchas de River

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra
Opinión

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

En medio de las tensiones con la AFA, el llamativo acuerdo de Estudiantes que lo une con Chiqui Tapia
Fútbol Argentino

En medio de las tensiones con la AFA, el llamativo acuerdo de Estudiantes que lo une con Chiqui Tapia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo