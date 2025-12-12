Tras ser campeón con Messi en Inter Miami y saber del interés de River, Tadeo Allende habló de su futuro: “Ansioso”

Tadeo Allende llegó a Inter Miami cedido por Celta de Vigo y tuvo una temporada con altibajos que sin embargo logró cerrar de la mejor manera, mostrando su mejor versión en los playoffs de la MLS e incluso marcando un gol en la final ante Vancouver Whitecaps en la que el equipo dirigido por Javier Mascherano y capitaneado por Lionel Messi logró coronarse campeón por primera vez en su historia.

Ya desde antes de jugar ese partido definitorio había trascendido que el extremo surgido de Instituto de Córdoba había sido ofrecido a River y que Marcelo Gallardo había dado el visto bueno para que se iniciaran las gestiones correspondientes para saber las condiciones de su contratación.

Con el correr de los días, El Millonario presentó una oferta para recibirlo a préstamo y con opción de compra, pero en Celta, club que es dueño de su ficha, priorizarían su venta. En Inter Miami todavía no descartaron la posibilidad de hacer un esfuerzo para adquirir su ficha, especialmente por el nivel que mostró en el tramo definitorio de la temporada, y también le han aparecido otros pretendientes en Europa.

Un día antes de dar inicio a sus vacaciones, como confirmó en diálogo con Deporte Total USA, Allende hizo una breve referencia a su futuro: “El día a día, la familia, es la prioridad. Vamos a ver qué pasa. Todavía falta mucho. También estoy ansioso, porque tengo la misma información que ustedes. Pero mañana me voy de vacaciones y me voy a despejar. Después veremos qué pasa”, dijo.

Sin embargo, el autor de 24 goles y 3 asistencias con Inter Miami, además de máximo goleador en los playoffs de la temporada 2025 de la MLS, fue consultado específicamente por la posibilidad de jugar en River. “Eso ya no te lo puedo responder”, se limitó a decir.

Una temporada soñada

Más allá de los altibajos que él mismo había reconocido, Tadeo Allende cerró una temporada de ensueños con Inter Miami. “Ver a toda la gente gritando por nosotros me emocionó. Haber ganado y salido campeones es hermoso”, señaló el cordobés.

Y agregó: “Poder lograr estas cosas y recibir el cariño de la gente de esta manera es impagable. Ahora me siento muy bien de haber terminado los playoffs de la mejor manera, de la cantidad de goles y por sobre todo de haber salido campeón con este grupo, que es impagable. Quedará en la historia del club y eso es lo mejor”.

