Mascherano condicionó la presencia de Messi ante Tigres por la Leagues Cup: “Se sintió incómodo”

La ausencia de Lionel Messi en el entrenamiento que realizó Inter Miami esta mañana, un día antes de enfrentar a los Tigres de la UANL por los cuartos de final de la Leagues Cup, generó una preocupación que lejos estuvo de despejar Javier Mascherano durante la conferencia de prensa previa a ese encuentro.

“Leo no entrenó con el grupo, lo hizo diferenciado. Es la misma situación que describí el otro día después del partido (vs. LA Galaxy). Se sintió incómodo dentro de esos 45 minutos que jugó y lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día, de mañana”, explicó sobre la ausencia del capitán.

Y en relación a su presencia o no en el duelo de cuartos de final ante Tigres en el Chase Stadium, agregó: “No está descartado. No puedo decir hoy en día si va a jugar o no porque mucho va a tener que ver con las sensaciones que él vaya teniendo”.

Con o sin Messi en cancha, Mascherano dijo encontrar los fundamentos para ilusionarse con la clasificación en el trabajo que viene haciendo con Inter Miami desde su arribo. “Me aferro a los siete meses en los que venimos trabajando, habiendo competido muy bien la mayor parte del tiempo. También hemos tenido momentos de desconexión en los que el rival, la propia competencia, nos hicieron pagar. Pero tenemos que seguir en la dinámica del partido pasado”, dijo haciendo también una referencia a la más reciente victoria por la MLS 4-1 sobre Los Angeles Galaxy.

Mascherano espera por Messi para este miércoles.

El DT expresó también sus sensaciones personales respecto a todo ese proceso: “Cuando ganás los domingos sale el sol y todo es lindo. Cuando perdés es complicado. Pero es parte de nuestra profesión, es lo que nos mueve. Uno elige ser entrenador para seguir compitiendo, desde otro lugar y sabiendo que hay un montón de situaciones que ya no controlás cuando lo hacías de entrenador”, dijo.

Gestiones para más fichajes

En relación al mercado de pases de Inter Miami, Mascherano confirmó que todavía hay negociaciones abiertas para dar con más incorporaciones: “Hasta el último día del mercado vamos a ir viendo. El club está trabajando en poder trabajar uno o dos refuerzos y esperemos que se pueda dar. También esperamos que ya no haya ninguna salida. Mi idea es no desprenderme de ningún jugador más”, dijo.

Y agregó: “Lo de Gonzalo (Piovi) ha salido en todos lados y es algo en lo que está trabajando el club. Pero también se está trabajando en otra opción para la parte ofensiva”.