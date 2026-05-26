Estaba convocado por Arabia, fue a casarse a Europa, le robaron su pasaporte y se perdería el Mundial 2026

El lateral del Lens deberá tramitar los papeles nuevos antes del 1 de junio, si quiere estar en la lista definitiva.

Mientras ya 30 selecciones presentaron sus listas definitivas para el Mundial 2026, en Arabia Saudita hay tensión máxima: uno de sus habituales convocados, Saud Abdulhamid, está varado en Países Bajos luego de ser víctima de un robo en su propia boda, donde los delincuentes se llevaron su pasaporte, y podría no llegar a tener todos los papeles en orden para viajar a la Copa del Mundo.

Abdulhamid, futbolista del Lens de Francia, estaba celebrando su boda en Países Bajos. Durante las celebraciones, unos maleantes forzaron su auto y robaron objetos personales y de valor del futbolista árabe. Entre ellos, su pasaporte, sin el cual no podría salir del país europeo y viajar a la Copa de Mundo.

Saud Abdulhamid venia de consagrarse con el Lens en Francia. (RC Lens)

La situación de Abdulhamid fue informada por la Federación Saudí, que compartió un comunicado oficial donde explicaron por qué el lateral derecho no se había sumado a la convocatoria para la última Fecha FIFA previa a la Copa del Mundo.

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En el mismo, la Federación afirmó estar “coordinando con el Ministerio de Deportes para dar seguimiento a la investigación” y también estar “trabajando con la Embajada del Reino de Arabia Saudí en los Países Bajos para producir los documentos necesarios que permitan al jugador unirse al equipo”.

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Abdulhamid podría perderse el Mundial 2026 si no logra tramitar el pasaporte. (Getty)

Arabia Saudita, como el resto de las selecciones que aún no han anunciado sus 26 convocados para el Mundial 2026, tienen tiempo hasta el 1 de junio para presentar la lista definitiva de cara a la Copa del Mundo, por lo que el tiempo apremia y los organismos trabajan a contrarreloj para solucionar la situación de Abdulhamid.

El Grupo de Arabia Saudita en el Mundial 2026

Arabia Saudita compartirá el Grupo H con España, Uruguay y Cabo Verde. El camino de los árabes comienza el 15 de junio, contra Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami. El segundo partido será contra España, el 21 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, y cerrará contra el conjunto africano de Cabo Verde el 26 de junio, en Houston.

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En síntesis