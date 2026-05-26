Mauricio Pochettino confirmó la lista de Estados Unidos para el Mundial 2026

A medida que nos acercamos a la Copa del Mundo, los diferentes seleccionados van confirmando sus listas de 26 jugadores que representarán a sus respectivas naciones buscando la gloria máxima en el Mundial 2026. Este martes, Mauricio Pochettino dio los convocados para la Selección de Estados Unidos.

La selección anfitriona de la Copa del Mundo contará con la presencia de Christian Pulisic, como máximo referente. Gio Reyna es uno de los nombres que más expectativa generaron en los últimos años, y aunque decayó en su rendimiento, estará presente en el torneo.

Estados Unidos presentó sus convocados para el Mundial 2026. (USMNT)

En la previa de la Copa del Mundo, Estados Unidos enfrentará a Senegal y Alemania, en amistosos pactados para el 31 de mayo y 6 de junio, respectivamente.

Lista de convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos

Arqueros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (NYCFC), Matt Turner (New England Revolution)

Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (NYCFC), Matt Turner (New England Revolution) Defensores: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic)

Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic) Mediocampistas: Brenden Aaronson (Leeds United), Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille)

Brenden Aaronson (Leeds United), Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille) Delanteros: Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Haji Wright (Coventry City), Alejandro Zendejas (Club America)

Publicidad

El grupo de Estados Unidos en el Mundial 2026

Estados Unidos es cabeza del Grupo D en el Mundial 2026, el cual comparte con sus pares de Paraguay, Australia y Turquía. El camino del anfitrión comienza el 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California contra Paraguay. Su segundo partido será el 19 de junio ante Australia, en el Lumen Field de Seattle, y cerrará la fase de grupos contra Turquía, el 25 de junio, de regreso en California.