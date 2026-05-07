A 35 días del Mundial 2026, Shakira presentó la canción oficial del torneo

En sus redes sociales la cantante colombiana anunció que será la voz de "Dai Dai".

A falta de 35 días para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá la mítica cantante colombiana Shakira reveló en sus redes sociales que nuevamente será la encargada de entonar la canción oficial del certamen, tal como ocurrió en Sudáfrica 2010.

“Dai Dai” es el nombre de la canción que la colombiana anunció en sus redes sociales. A través de un posteo, compartió un video de un minuto con parte de ritmo, ya que la letra completa saldrá en una semana de manera oficial, cuando falten tan solo 28 días para el Mundial.

“Desde el Estadio Maracaná, aquí está “Dai Dai”, la Canción Oficial del Mundial de FIFA 2026. Próximamente el 14/5. ¡Estamos listos!”, posteó Shakira para dar a conocer la noticia de esta canción y así comenzar a levantar la espuma para la 23° edición de la Copa del Mundo.

A lo largo de su carrera, Shakira participó de manera oficial de “Waka Waka”, la canción de Sudáfrica 2010. Además de esto, en Alemania 2006 estuvo en la ceremonia de clausura al cantar “Hips Don’t Lie” y “Bamboo“, mientras que en Brasil 2014 realizó “La la la”.

Las canciones de Shakira en Mundiales

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Datos claves

Shakira anunció en redes sociales que interpretará la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026.

anunció en redes sociales que interpretará la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026. El tema oficial se titula “Dai Dai” y su lanzamiento oficial será el 14 de mayo.

y su lanzamiento oficial será el 14 de mayo. La Copa del Mundo 2026 iniciará en 35 días en México, Estados Unidos y Canadá.