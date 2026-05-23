Surgió de Manchester United, pudo jugar para Países Bajos y China pero eligió el Caribe: Tahith Chong, la carta revulsiva de Curazao para el Mundial

Curazao se estrena en una Copa del Mundo en la edición 2026 y tendrá varias historias por contar en sus futbolistas. La de Tahith Chong es una de ellas.

Curazao logró clasificar por primera vez en su historia a un Mundial en esta edición 2026 que comenzará en exactamente 19 días. Sin siquiera haber hecho su estreno, la isla del Caribe ya ostenta dos records históricos que llaman la atención para los amantes de la geografía: será la nación más pequeña en jugar una Copa del Mundo, con un tamaño de 444 km2 y la de menor población en participar, al contar únicamente con 192.077 habitantes.

Para tomar dimensión del tamaño, solamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (205 km2) mide la mitad de lo que mide Curazao entero. De los casi 200 mil que habitan la isla, poco menos de la mitad viven en su capital, Willemstad. De ahí mismo proviene el protagonista de esta historia.

Es que Tahith Chong nació hace 26 años en la pequeña capital curazoleña, aunque de muy joven se marchó a Países Bajos para probar suerte en el mundo del fútbol. Los neerlandeses poseen potestad política sobre Curazao, por lo que, para Chong y otros tantos caribeños, emigrar al país europeo es costumbre.

El futbolista comenzó su etapa de juveniles en el Feyenoord de Roterdam y, a su vez, empezó a disputar partidos en las selecciones menores de Países Bajos. De hecho, participó allí hasta la sub 21, para luego terminar eligiendo a Curazao como selección mayor, sin olvidarse de sus orígenes y lazos natales.

Tahith Chong en Curazao (Getty)

Sus rendimientos lo catapultaron al Manchester United a sus 18 años, club al cual arribó en condición de libre. En Inglaterra tuvo su estreno como profesional y disputó un total de 16 encuentros entre 2018 y 2022, cuando finalmente se marchó al Birmingham City en un traspaso de 2 millones de dólares. En el medio, estuvo cedido en Werder Bremen y Brujas, además del propio Birmingham.

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Luego, pasó por el flamante Luton Town en su única temporada en la Premier League y hoy defiende los colores de un gigante dormido como lo es el Sheffield United, en la segunda división inglesa.

Chong es el típico perfil de volante interno rápido, ágil y versátil, capaz de generar situaciones por sus propios medios cuando el partido no encuentra conexiones. En un equipo limitado como lo será Curazao en el Mundial, su cuota revulsiva será clave para buscar dar el golpe.

Por su nacionalidad como dependencia y residencia en su adolescencia, Tahith pudo haber jugado para Países Bajos. Por descendecia familia, pudo haber representado a China también.

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Tahith Chong en Manchester United (Getty)

Sin embargo, Tahith eligió sus raíces y representará a la nación más pequeña y con menos habitantes en disputar un Mundial en toda su historia, siendo la carta más picante de un Curazao que ya vive un sueño, pero que querrá hacer realidad la ilusión de hacer una Copa del Mundo interesante. De Willemstad para el mundo.

Tahith Chong en Sheffield United, su club actual (Getty)

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Los convocados de Curazao para el Mundial

ARQUEROS : Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (SC Telstar) y Trevor Doornbusch (VVV-Venlo).

: Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (SC Telstar) y Trevor Doornbusch (VVV-Venlo). DEFENSORES : Armando Obispo (PSV Eindhoven), Joshua Brenet (Kayserispor), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk) y Jurien Gaari (Abha Club).

: Armando Obispo (PSV Eindhoven), Joshua Brenet (Kayserispor), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk) y Jurien Gaari (Abha Club). VOLANTES : Leandro Bacuna (Igdir FK), Juninho Bacuna (FC Volendam), Livano Comenencia (FC Zürich), Tahith Chong (Sheffield United), Ar’jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Kevin Felida (FC Den Bosch) y Godfried Roemeratore (RKC Waalwijk).

: Leandro Bacuna (Igdir FK), Juninho Bacuna (FC Volendam), Livano Comenencia (FC Zürich), Tahith Chong (Sheffield United), Ar’jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Kevin Felida (FC Den Bosch) y Godfried Roemeratore (RKC Waalwijk). DELANTEROS : Sontje Hansen (Middlesbrough FC), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Miami FC), Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Jearl Margaritha (SK Beveren) y Bradley Kuwas (FC Volendam).

: Sontje Hansen (Middlesbrough FC), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Miami FC), Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Jearl Margaritha (SK Beveren) y Bradley Kuwas (FC Volendam). DT: Dick Advocaat.

El fixture del Grupo E, la zona de Curazao

El equipo caribeño jugará ante Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. Este será su fixture: