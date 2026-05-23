“Estoy orgulloso”: Franco Colapinto puso su clasificación del GP de Canadá por encima de la de Miami

El argentino largará 10° el domingo, compartiendo fila con Arvid Lindblad. Se esperan fuertes lluvias en el horario de la carrera.

Franco Colapinto completó una excelente clasificación y largará en la décima posición en el Gran Premio de Canadá. El argentino se mostró feliz por su desempeño de este sábado y lo puso por encima de lo hecho en la carrera en Miami.

En diálogo con ESPN, expresó: “No estamos tan rápido como en Miami y por eso creo que tiene mucho más mérito haber entrado a Q3 y haber hecho una qualy muy sólida. Mi vuelta fue muy buena. Estamos a tres décimas de los RB y es ahí donde estamos. Creo que en carrera estamos competitivos así que podamos ir para adelante”.

“Estoy contento con el resultado y con mi adaptación. Siempre fui de adaptarme rápido, solo que capaz cuando el auto no acompaña o no está tan ajustado a lo que a vos te gusta, o como a vos te nace natural manejar, se complica”, explicó el oriundo de Pilar.

Y continuó: “En general fue un gran día. Estoy muy feliz. Fue una gran carrera con muy buen ritmo y la qualy fue perfecta. La verdad que estoy bastante orgulloso después de un comienzo de año complicado, lo dimos vuelta muy bien. Estoy contento con el esfuerzo de todo el equipo, porque me ayudaron y me acompañaron.

“Creo que todo todo el año tuve confianza, pero no tenía los resultados. Me sentía cómodo con el auto de los tests, que estuve muy competitivo, y después por alguna razón perdí bastante performance en las tres primeras carreras. ahora estamos de vuelta muy firmes”, aseguró.

Posiciones de la clasificación del GP de Canadá

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Arvid Lindblad (RB) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (RB) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Ollie Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

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La carrera, este domingo 24 de mayo desde las 17:00hs, en horario argentino.

En síntesis