Sergio Goycochea, ante la chance de que Beltrán vaya al Mundial con la Selección Argentina: “Atajadas decisivas”

El arquero de River es uno de los 6 arqueros de la prelista y ahora Lionel Scaloni debe definir los 3 que lleva a Estados Unidos.

Cada vez falta menos para la Copa del Mundo 2026 y por ende también para que se dé a conocer la lista de convocados definitiva de la Selección Argentina. En ese sentido, hay que resaltar que Santiago Beltrán integra la nómina preliminar debido a su magnífica actualidad y surgió el rumor de que iría a Norteamérica. Sin embargo, Sergio Goycochea analizó dicha posibilidad.

Desde su tremenda irrupción con la camiseta de River, se convirtió en el dueño del arco a base de enormes rendimientos en partidos importantes. Por ese motivo, Lionel Scaloni lo consideró como uno de los arqueros que debían estar dentro de los candidatos a decir presente en el Mundial, aunque todavía debe anunciar qué 26 futbolistas viajarán a Estados Unidos en los próximos días.

Santiago Beltrán, arquero de River Plate. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Urbana Play FM, Goyco analizó la chance de que Beltrán viaje al Mundial. “Yo creo que no hay que apurar los procesos“, sentenció Sergio en primera instancia al ser consultado. Sin embargo, también elogió al joven guardameta y manifestó: “Me parece que estamos en presencia de un arquero que, obviamente, tiene muy lejos el techo“.

Pocos segundos más tarde, continuó con su relato. “Jugó partidos importantes y tuvo atajadas decisivas“, agregó como argumento al enaltecer la aparición de Santiago en el arco de River. “El último bastión que derrumbó fue soportar la presión de jugar un partido con Armani en el banco de suplentes“, sumó como otro reconocimiento en forma de elogio para el arquero.

Santiago Beltrán, arquero de River Plate. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex guardameta de la Selección Argentina en los ’90 amplió su discurso al respecto. “Ha logrado una madurez bárbara” expresó Goycochea sobre la templanza que mostró Beltrán en el campo de juego. Por último, el histórico culminó su declaración y sostuvo: “Estar entre los nominados ya es un mérito muy importante“.

"Yo creo que no hay que apurar los procesos. Estamos en presencia de un arquero que obviamente tiene muy lejos el techo todavía".



— SERGIO GOYCOCHEA sobre el rumor de Santiago Beltrán, arquero de River, podría ir al Mundial 2026. pic.twitter.com/v2D1n6ghst — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) May 22, 2026

Cabe recordar que en la prelista de 55 futbolistas, Scaloni incluyó 6 arqueros pero solo irán 3. El indiscutido es Emiliano Martínez, que será titular como habitualmente sucede, y todo indica que los suplentes serían Gerónimo Rulli y Juan Musso. Sin embargo, la nómina preliminar la integran Walter Benítez, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán, que quedarían marginados.

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¿Cuándo sale la lista de Argentina para el Mundial?

Lo cierto es que Lionel Scaloni no esperaría hasta el último día que le otorga la FIFA, sino que lo hará antes del 1° de junio. Así las cosas, Argentina presentaría los 26 convocados entre el jueves 28 y viernes 29. La información indica que entre esos días el director técnico revelará los futbolistas que representarán al país en el Mundial, en búsqueda del bicampeonato.

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