A Nico González se lo castiga demasiado, pero contra Cabo Verde entró y le cambió la cara a Argentina

El jugador de Atlético de Madrid hizo, en cuatro jugadas, lo que debería haber hecho Thiago Almada en 70 minutos y toda la fase de grupos.

Después del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, a Nico González le voy a poner un 6. Y acá no voy a preguntar nada. ¿Saben por qué? Porque al jugador de Atlético de Madrid se lo castiga demasiado.

Nico González entró e hizo, en cuatro jugadas, lo que debería haber hecho Thiago Almada durante 70 minutos. Y que no hizo tampoco en toda la fase de grupos de la Copa del Mundo. Entonces, Nico González agarraba la pelota, pase de pecho, búsqueda de cabeza, ir a buscarla en un córner, pedirla, picar al espacio, desmarcarse, etc.

Y, el tercer gol, que es la gran asistencia de Lionel Messi para el cabezazo de Cuti Romero en un córner, llega de una escapada individual de Nico González. En donde él se mete en el área como si fuese Barcola, gambeteó a dos, se fue al tiro de esquina y ahí vino el tanto.

Nico González, jugador argentino en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

Sigan puteando a Nico González. Yo lo tengo que bancar. Díganle burro y todo lo que quieran, pero él busca y hay que darle un poco de mérito al hombre surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors.

La realidad indica que Nico González es un muy buen futbolista. Y también indica que entró y le cambió un poquito la cara a Argentina contra Cabo Verde.