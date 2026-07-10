Nico González confesó que no le gusta el apodo que reveló Scaloni: “Se volvió loco”

En pleno Mundial, el entrenador de la Selección Argentina contó en una conferencia de prensa el sobrenombre del polifuncional.

La Selección Argentina está 100% afocada al último tramo de la Copa del Mundo 2026, en la que busca defender la corona conseguida en Qatar 2022. Sin embargo, en la previa de los cuartos de final frente a Suiza de este sábado, Nicolás González se refirió al íntimo apodo que reveló Lionel Scaloni en los últimos días y se hizo conocido popularmente.

Durante una conferencia de prensa por el partido ante Egipto que significó la clasificación a esta instancia, el entrenador se refirió a los futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes y jugaron muy bien. En ese momento, el director técnico de la Albiceleste manifestó: “El Caballo González corre como un animal y juega”. Y ahora habló el polifuncional.

Nicolás González en la Selección Argentina.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con AFA Estudio, Nico manifestó: “Ya quedó, es oficial. Pero hace mucho tiempo“. Sin embargo, se tomó el tiempo para hacer una aclaración. “Mis compañeros me dicen ‘cabita’ o ‘caballo’, a mí me gusta ‘cabita’ porque queda más lindo de escuchar, pero el técnico me mató“, expresó González sobre el sobrenombre que le pusieron.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. Sobre la declaración de Scaloni, el zurdo contó: “Venía: ‘Lautaro Martínez… el Caballo González’. Se volvió loco, es como Temaikén, je“. Y antes de concluir su relato en relación al apodo que tiene en la intimidad del plantel, reveló: “Siempre me dijeron Nico en la familia“.

Nico González durante el Mundial 2026. (Getty Images)

Publicidad

Cabe recordar que Nico González lleva disputados 4 partidos, aunque todos ingresando desde el banco de suplentes, en su rol como revulsivo durante los segundos tiempos para darle oxígeno al equipo. En esos pocos minutos disputados sobre el campo de juego, aportó una asistencia en el debut absoluto ante Argelia por la primera fecha de la fase de grupos.

Nicolás González y Alexis Mac Allister en el Mundial 2026.

Nico González y la “revancha” en el Mundial

En la previa de la Copa del Mundo 2022 en la que Argentina se consagró campeón de la mano de Lionel Messi, Nico González se perdió el Mundial por lesión. Por ese motivo, confesó: “Para mi es una revancha, es una espina que me quedó. Cada vez que entro, y más allá de si me salen o no las cosas, trato de dejar todo siempre en la cancha”.

Publicidad

Inmediatamente después, siguió con su discurso. “Si alguien me ve en los partidos, corro todas las pelotas, parece que tuviera 10 pulmones y por ahí ya estoy muerto o ahogado, pero sigo porque perderme el Mundial pasado es una espina que me quedó clavada“, reveló durante la entrevista.