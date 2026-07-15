A quién le ganó Inglaterra para clasificar al Mundial 2026 y a las semifinales

El combinado inglés llegó a esta Copa del Mundo como uno de los mejores europeos en Eliminatorias.

Se viene el cuarto mata-mata para la Selección Argentina en este Mundial 2026. Luego de haber quedado como líder del Grupo J, el vigente campeón del mundo enfrentará a Inglaterra en un partido histórico, seleccionado que consiguió realizar una fase de grupos histórica al quedar primero en la Zona L superando a Croacia, Ghana y Uzbekistán.

Los dos triunfos y el empate cosechados en sus primeros tres encuentros en este Mundial dejaron al combinado inglés como líder de grupo. Además, en 16avos de final se cargaron a RD Congo con un firme 2 a 1 y en 8avos a México por 3 a 2. En cuartos de final vencieron a Noruega por 2 a 1 en el tiempo suplementario.

Cabe destacar que los ingleses llegaron a esta Copa del Mundo tras participar en las últimas ocho ediciones consecutivas. Es que, de la mano de su DT -Thomas Tuchel-, la Selección de Inglaterra llegó a este certamen más que preparado, siendo uno de los mejores equipos europeos en las Eliminatorias.

Cómo llegó Inglaterra al Mundial 2026

El combinado helvético cayó sorteado en el Grupo K de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, donde compartió zona con Albania, Serbia, Andorra y Letonia. Allí, el conjunto británico consiguió clasificar en el primer lugar, luego de ganar los ocho encuentros que disputó, sin recibir goles.

Fecha 1: Inglaterra 2-0 Albania

Fecha 2: Inglaterra 3-0 Letonia

Fecha 3: Andorra 0-1 Inglaterra

Fecha 4: Inglaterra 2-0 Andorra

Fecha 5: Serbia 0-5 Inglaterra

Fecha 6: Letonia 0-5 Inglaterra

Fecha 7: Inglaterra 2-0 Serbia

Fecha 8: Albania 0-2 Inglaterra

Para llegar a las semis, Inglaterra venció 4 a 2 a Croacia, empató 0-0 con Ghana y le ganó por 2-0 a Panamá. En 16avos de final se cargaron a RD Congo con un 2 a 1 en el marcador y en 8avos a México por 3 a 2. En cuartos de final vencieron a Noruega por 2 a 1 en el tiempo suplementario.

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Los convocados de Inglaterra para el Mundial 2026

ARQUEROS : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City). DEFENSORES : Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham Hotspur).

: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham Hotspur). VOLANTES : Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United).

: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United). DELANTEROS : Harry Kane (Bayern Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Barcelona) y Eberechi Eze (Arsenal).

: Harry Kane (Bayern Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Barcelona) y Eberechi Eze (Arsenal). DT: Thomas Tuchel.

La llave del Mundial 2026