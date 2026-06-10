A un día del Mundial, los pronósticos de Bolavip: el campeón, las 4 decepciones y las 4 selecciones a tener en cuenta

La Selección Argentina volverá a campeonar y llegará a la cuarta estrella. A su vez, dos países seleccionados son candidatos a tener un mal certamen.

La espera está a punto de terminar. Tan solo falta un día para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que contará por primera vez en la historia con tres países como sede y con 48 selecciones clasificadas, por lo que serán 104 partidos a lo largo del certamen.

Previo al inicio Bolavip hizo sus predicciones. En este sentido, determinó quién será el campeón que levante la copa en el MetLife Stadium de New Jersey, así como también qué seleccionados serán decepcionantes y en cuáles habrá que poner el ojo por su buen rendimiento.

Argentina ganará nuevamente el Mundial

El equipo de Lionel Scaloni llega de buena manera y es por eso que es el máximo candidato a ganar este certamen. Con un buen rendimiento en los amistosos de preparación, la Albiceleste tendrá un duro camino a la final teniendo en cuenta que podría enfrentarse en los playoff a Uruguay, Estados Unidos, Portugal, Brasil y Francia o España.

Argentina llega al Mundial en un buen momento. (Getty).

Con 17 de los campeones del mundo de Qatar 2022 en el plantel, la Selección Argentina tiene una base sólida que le permite ilusionarse con ganar el Mundial por segunda vez consecutiva y lograr algo que no pudo hacer desde la primera edición del certamen, en 1930.

Además de esto, a la base mencionada anteriormente se sumaron 9 jugadores que tienen buen nivel en sus clubes y que también aportarán desde el banco de suplentes, tales como Valentín Barco, Nico Paz o José Manuel López. Por su parte, Nico González y Giovani Lo Celso van por su revancha tras perderse el anterior Mundial.

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Brasil, Alemania, Croacia y Uruguay, las decepciones

El seleccionado comandado por Carlo Ancelotti es candidato a tener un mal desempeño en este certamen. Con unas Eliminatorias irregulares, con paliza histórica ante Argentina, sumado un pobre plantel, la Verdeamarela cuenta con chances de quedar eliminado antes de los cuartos de final, ya que podría enfrentarse ante la Selección de Japón, que llega en un buen momento.

Lucas Paquetá, uno de los referentes del plantel de Brasil. (Getty).

Alemania, por su parte, carga con un historial negativo en los últimos dos mundiales. Tanto en 2018 como en 2022, los teutones tampoco llegan de la mejor manera a este certamen. Para colmo, en los últimos días se lesionó Lennart Karl, una de las promesas que tiene el equipo.

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En cuanto a Uruguay, no solo tuvo un andar irregular en las eliminatorias, sino que también la relación entre los jugadores y Marcelo Bielsa no es la mejor. En caso de pasar segundo de grupo a 16avos de final, podrían enfrentarse a Argentina y allí definir su suerte en el certamen.

Finalmente, Croacia también podría tener un mal Mundial. Su generación dorada llegó a su fin y llegará con Modric entre algodones, ya que jugará con una máscara a causa de una fractura de nariz. En su grupo se enfrentará a Inglaterra, por lo que tiene pocas chances de avanzar como puntero.

Paraguay, Japón, Senegal y Costa de Marfil, las selecciones a tener en cuenta

El equipo comandado por Gustavo Alfaro regresó a la Copa del Mundo tras 16 años y buscará repetir los cuartos de final como en 2010. Con un grupo sin cucos, podría tener un gran camino para llegar lejos en el certamen. A esto se le suma el buen pasar de sus jugadores.

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Julio Enciso, una de las figuras de Paraguay. (Getty).

Japón continúa por la misma línea que en 2022. Con un equipo ordenado y prolijo, todo indica que pasará segundo en su grupo por debajo de Países Bajos y en octavos de final recién podría cruzarse con su primer cuco, que es la Selección de Brasil, de bajo rendimiento.

Por su parte Senegal viene de ser campeón de la Copa Africana de Naciones en una final polémica ante Marruecos y llega en alza a este certamen. Con un plantel experimentado que tiene a Sadio Mané como máxima figura, buscará llegar a cuartos de final como en 2002.

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Por último, Costa de Marfil dio la sorpresa al vencer a Francia por 2 a 1 en un amistoso y llega con un buen andar al Mundial. En su grupo se enfrentará a Alemania y Ecuador, por lo que tiene chances de clasificar a 16avos de final y desde allí pelear en los partidos de eliminación directa.