Agenda de HOY en el Mundial 2026: por qué no hay partidos este jueves 16 de julio

Todos los detalles relacionados con el descanso en el marco de la Copa del Mundo luego de la culminación de las semifinales.

Las semifinales del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ya forman parte de la historia, de los recuerdos y de las estadísticas. Encontraron su punto final luego de las clasificaciones logradas por los seleccionados de España y Argentina, quienes dejaron en el camino a los combinados de Francia e Inglaterra, respectivamente.

En medio de ese panorama, los ojos del planeta ya comenzaron a posicionarse sobre lo que será la gran final de la propia Copa del Mundo. Así las cosas, hay que destacar que, para seguir las variantes de dicha instancia del certamen futbolístico más importante del globo terráqueo, habrá que transitar el descanso correspondiente.

(Horarios de la República Argentina)

TERCER Y CUARTO PUESTO

Francia vs. Inglaterra

18/7 (18:00) – Hard Rock Stadium (Miami), Estados Unidos

LA FINAL

España vs. Argentina

19/7 (16:00) – MetLife Stadium (Nueva Jersey), Estados Unidos

El cuadro del Mundial 2026