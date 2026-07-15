Agenda de HOY en el Mundial 2026: por qué no hay partidos este jueves 16 de julio

Las semifinales del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ya forman parte de la historia, de los recuerdos y de las estadísticas. Encontraron su punto final luego de las clasificaciones logradas por los seleccionados de España y Argentina, quienes dejaron en el camino a los combinados de Francia e Inglaterra, respectivamente.
En medio de ese panorama, los ojos del planeta ya comenzaron a posicionarse sobre lo que será la gran final de la propia Copa del Mundo. Así las cosas, hay que destacar que, para seguir las variantes de dicha instancia del certamen futbolístico más importante del globo terráqueo, habrá que transitar el descanso correspondiente.
(Horarios de la República Argentina)
TERCER Y CUARTO PUESTO
Francia vs. Inglaterra
18/7 (18:00) – Hard Rock Stadium (Miami), Estados Unidos
LA FINAL
España vs. Argentina
19/7 (16:00) – MetLife Stadium (Nueva Jersey), Estados Unidos