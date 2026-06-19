Aimar habló del buen momento de Argentina y advirtió el peligro que supone el partido vs. Austria: “Durísimo”

Para la mano derecha de Lionel Scaloni, el seleccionado argentino tiene una exigencia mayor a la de cualquier otro participante de la Copa del Mundo.

Pablo Aimar, mano derecha de Lionel Scaloni en el cuerpo técnico de la Selección Argentina, dialogó con FIFA sobre el nivel de exigencia que recae sobre el equipo incluso después de haber logrado coronar como campeona del mundo en Qatar. Y es que para el talentoso ex jugador de River, mundialista en Corea y Japón 2002 y Alemania 2006, el equipo ha acostumbrado a todos a lo extraordinario.

“Lo que sentimos todos es que estamos donde queremos estar. Que ese sentimiento y esa manera de encararlo haya sido coronado con triunfos, con títulos, con alegrías… No sé si hay algo más arriba que esto. Tenemos la alegría y la tranquilidad de haber empezado bien, algo que no nos pasó en el Mundial anterior. Es la confirmación de un nivel superlativo. Hoy no solo es difícil plasmar esa superioridad en un partido. Nos hemos acostumbrado a lo extraordinario”, comenzó diciendo.

Para destacar una clave de ese funcionamiento que se mantiene y se perfecciona con el correr de los años, Aimar expresó: “El buen ambiente, la buena vibra, para nosotros es fundamental. Porque además de estar compitiendo estamos compartiendo tiempo de nuestras vidas. Es un gran equipo y un gran grupo de personas que van para el mismo lado, algo muy difícil de conseguir. Y sobre todo, tenemos la virtud de transmitir confianza y seguridad”.

Más allá del buen momento que entiende está atravesando el seleccionado argentino en el Mundial, el ayudante de Scaloni marcó las dificultades que supondrá el partido del próximo lunes ante Austria, el otro líder del Grupo J producto de su victoria 3-1 ante Jordania.

La felicitación de Aimar a Messi tras su triplete ante Argelia.

“Es un equipo durísimo, como estamos viendo que son la gran mayoría de los participantes de este Mundial. Tiene una propuesta diferente (a la de Argelia), con jugadores quizás más físicos, con un juego más directo, pero será un partido igual de duro”, señaló.

Publicidad

El orgullo de haber inspirado a Messi

Pablo Aimar también fue consultado por aquellas viejas declaraciones de Lionel Messi, cuando lo mencionó como uno de sus ídolos. “A mí me llena de orgullo. En algún momento, cuando era chico, escuché que Zidane había dicho algo parecido de Enzo Francescoli. Me acuerdo que pensé ‘qué sentirá él de que alguien que juega así al fútbol haya dicho esas cosas tan lindas’. Bueno, es eso. A mí me llena de orgullo haber escuchado en algún momento a Leo decir eso”, dijo.

Data clave