Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MUNDIAL 2026

Alarma en Inglaterra: Jude Bellingham mostró signos de molestias a días de la semifinal del Mundial ante Argentina

El volante volvió a ser figura ante Noruega y generó preocupación al dar señales de una posible recaída de una importante lesión.

Jude Bellingham, figura de Inglaterra.
© GettyJude Bellingham, figura de Inglaterra.

Con más garra que fútbol, la Selección Argentina se metió en las semifinales del Mundial 2026 y en el horizonte ya asoma uno de los desafíos más importantes de las últimas décadas. Los vigentes campeones del mundo enfrentarán a Inglaterra por un lugar en la gran final de esta edición.

Los británicos vienen de barrer a Noruega en tiempo suplementario con otro enorme partido de Jude Bellingham, que lidera al equipo junto a Harry Kane. Tras marcar un doblete, el volante ofensivo de Real Madrid encendió todas las alarmas para Inglaterra.

+ Seguinos en

Es que, durante el final del partido y en las charlas con los medios, Bellingham acusó dolencias en su hombro izquierdo, el mismo por el que atravesó una intervención quirúrgica en 2025 y que lo venía afectando desde 2023, cuando recién llegaba al Merengue.

Imagen

A mediados de 2025, tras el Mundial de Clubes, decidió operarse para dejar de jugar con dolor, infiltrado o con una prótesis que lo incomodaba durante los partidos. Aunque la molestia no lo alejó del duelo ante Noruega, sin duda es algo que preocupará al cuerpo médico de Inglaterra.

Ver también

El tenso cruce entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel antes de enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

El fixture de semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

  • Francia vs. España – 16.00 – Dallas Stadium.

Miércoles 15 de julio

  • Inglaterra vs. Argentina – 20.00 – Atlanta Stadium.

Datos clave

  • Jude Bellingham manifestó dolencias en su hombro izquierdo antes de enfrentar a Argentina.
  • El mediocampista británico se sometió a una intervención quirúrgica en 2025 por esta lesión.
  • El partido de Inglaterra vs. Argentina se jugará el miércoles 15 de julio.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones