Alarma en Inglaterra: Jude Bellingham mostró signos de molestias a días de la semifinal del Mundial ante Argentina

El volante volvió a ser figura ante Noruega y generó preocupación al dar señales de una posible recaída de una importante lesión.

Con más garra que fútbol, la Selección Argentina se metió en las semifinales del Mundial 2026 y en el horizonte ya asoma uno de los desafíos más importantes de las últimas décadas. Los vigentes campeones del mundo enfrentarán a Inglaterra por un lugar en la gran final de esta edición.

Los británicos vienen de barrer a Noruega en tiempo suplementario con otro enorme partido de Jude Bellingham, que lidera al equipo junto a Harry Kane. Tras marcar un doblete, el volante ofensivo de Real Madrid encendió todas las alarmas para Inglaterra.

Es que, durante el final del partido y en las charlas con los medios, Bellingham acusó dolencias en su hombro izquierdo, el mismo por el que atravesó una intervención quirúrgica en 2025 y que lo venía afectando desde 2023, cuando recién llegaba al Merengue.

A mediados de 2025, tras el Mundial de Clubes, decidió operarse para dejar de jugar con dolor, infiltrado o con una prótesis que lo incomodaba durante los partidos. Aunque la molestia no lo alejó del duelo ante Noruega, sin duda es algo que preocupará al cuerpo médico de Inglaterra.

⚠️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bellingham habría terminado con PROBLEMAS EN EL HOMBRO IZQUIERDO luego del partido de Inglaterra ante Noruega.



Vía @marca. pic.twitter.com/E5MiQ8VgIn — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026

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El fixture de semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

Francia vs. España – 16.00 – Dallas Stadium.

Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs. Argentina – 20.00 – Atlanta Stadium.

Datos clave

Jude Bellingham manifestó dolencias en su hombro izquierdo antes de enfrentar a Argentina.

manifestó dolencias en su hombro izquierdo antes de enfrentar a Argentina. El mediocampista británico se sometió a una intervención quirúrgica en 2025 por esta lesión.

por esta lesión. El partido de Inglaterra vs. Argentina se jugará el miércoles 15 de julio.