Alarma en Inglaterra: Jude Bellingham mostró signos de molestias a días de la semifinal del Mundial ante Argentina

Con más garra que fútbol, la Selección Argentina se metió en las semifinales del Mundial 2026 y en el horizonte ya asoma uno de los desafíos más importantes de las últimas décadas. Los vigentes campeones del mundo enfrentarán a Inglaterra por un lugar en la gran final de esta edición.
Los británicos vienen de barrer a Noruega en tiempo suplementario con otro enorme partido de Jude Bellingham, que lidera al equipo junto a Harry Kane. Tras marcar un doblete, el volante ofensivo de Real Madrid encendió todas las alarmas para Inglaterra.
Es que, durante el final del partido y en las charlas con los medios, Bellingham acusó dolencias en su hombro izquierdo, el mismo por el que atravesó una intervención quirúrgica en 2025 y que lo venía afectando desde 2023, cuando recién llegaba al Merengue.
A mediados de 2025, tras el Mundial de Clubes, decidió operarse para dejar de jugar con dolor, infiltrado o con una prótesis que lo incomodaba durante los partidos. Aunque la molestia no lo alejó del duelo ante Noruega, sin duda es algo que preocupará al cuerpo médico de Inglaterra.
⚠️🏴 Bellingham habría terminado con PROBLEMAS EN EL HOMBRO IZQUIERDO luego del partido de Inglaterra ante Noruega.— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026
Vía @marca. pic.twitter.com/E5MiQ8VgIn
El tenso cruce entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel antes de enfrentar a Argentina en el Mundial 2026
El fixture de semifinales del Mundial 2026
Martes 14 de julio
- Francia vs. España – 16.00 – Dallas Stadium.
Miércoles 15 de julio
- Inglaterra vs. Argentina – 20.00 – Atlanta Stadium.
Datos clave
- Jude Bellingham manifestó dolencias en su hombro izquierdo antes de enfrentar a Argentina.
- El mediocampista británico se sometió a una intervención quirúrgica en 2025 por esta lesión.
- El partido de Inglaterra vs. Argentina se jugará el miércoles 15 de julio.