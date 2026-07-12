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Mundial 2026

El tenso cruce entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel antes de enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

El entrenador recriminó públicamente el nivel de sus jugadores y Jude Bellingham no dudó en salirle al cruce.

A Jude Bellingham no le gustó que Thomas Tuchel dijera que Inglaterra clasificó a la Semifinal del Mundial de "suerte".
© Getty ImagesA Jude Bellingham no le gustó que Thomas Tuchel dijera que Inglaterra clasificó a la Semifinal del Mundial de "suerte".

En la Selección de Inglaterra, evidentemente, el clima no es el mejor a pocos días de encarar el que, posiblemente, sea su partido más importante en los últimos 60 años. Es que de 1966 a la actualidad, el combinado británico no volvió a ser campeón y se sabe que con Argentina, su contrincante por la Semifinal del Mundial 2026, tiene una pica particular, por lo que evidenciar disputas internas no es algo que vaya a jugarles a favor.

Tal como lo hicieron Thomas Tuchel y Jude Bellingham luego del triunfo 2 a 1 sobre Noruega este sábado 11 de julio en Miami por los Cuartos de Final. Tras el 1 a 1 de los 90, procedieron a dos tiempos de 15 para definir, y en esa instancia los británicos, sin brillo, hicieron uso del peso de su camiseta.

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Al respecto, el que opinó con total honestidad fue Thomas Tuchel, el entrenador alemán de la Selección de Inglaterra. ”No jugamos lo suficientemente bien hoy, solo tuvimos suerte”, lanzó en zona mixta, probablemente, sin saber que detonaría una bomba dentro del vestuario.

“¿Las críticas de Tuchel por el partido de hoy? Quizás él no sabe lo que es jugar en estas condiciones… Contra Haaland, Ødegaard, Nusa, Sørloth… No son un equipo fácil contra el que jugar”, respondió con evidente fastidio Jude Bellingham, que además agregó: “Nosotros intentamos crear un ambiente positivo y creo que deberíamos seguir haciéndolo”.

Para cerrar, el mediocampista del Real Madrid hizo una aclaración más, como para dejar claro que las palabras de su técnico no le gustaron nada: “No vamos a ganar todos los partidos reventando la pelota y haciendo 1.000 pases. A veces hay que ganar sucio y es lo que hicimos esta noche“.

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La Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra en una de las Semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado comandado por Lionel Scaloni, luego de desplazar de su camino a Suiza, se medirá a los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel, que en su turno eliminaron en Miami a Noruega.

Por el otro lado, España, que superó a Bélgica, y Francia, que le ganó a Marruecos, dirimirán el cupo restante para la Final de la competencia, pautada por la FIFA para el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

En síntesis

  • Inglaterra venció 2-1 a Noruega el 11 de julio en Miami.
  • Thomas Tuchel afirmó que el seleccionado inglés solo tuvo suerte durante el partido.
  • Jude Bellingham cuestionó las declaraciones de su técnico tras clasificar a la semifinal.
Germán Carrara
Germán Carrara
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