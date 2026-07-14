La respuesta de Rodrigo De Paul sobre la chance de ser suplente en Argentina vs. Inglaterra: “Mucha ansiedad”

Al mediocampista de la Albiceleste le preguntaron si se ve dentro del equipo titular en la semifinal. Scaloni tomará la decisión este martes.

Rodrigo De Paul fue uno de los tres jugadores de la Selección Argentina que tomó la palabra en la previa de la semifinal contra Inglaterra. El mediocampistas, uno de los que corre el riesgo de perder su lugar en el 11, palpitó el duelo del miércoles y habló de sus chances de ir de arranque.

“Todos saben que este tipo de partidos me encantan y me motivan. Tienen un condimento especial que me despierta un montón de cosas, así que lo vivo sobre todo con mucha alegría”, declaró el futbolista de Inter Miami antes del inicio del último entrenamiento en Atlanta.

Sobre sus chances de salir, expresó: “Es una selección que nunca enfrenté, así que lo estoy viviendo con mucha emoción y ansiedad; tengo muchas ganas de que llegue el día de mañana. Respecto a la otra pregunta, la verdad que no lo sé. El técnico no dio el equipo, ustedes saben que no lo da hasta mañana“.

De Paul respaldó el mensaje de Scaloni en la última conferencia de prensa: “Fue el mismo puertas para afuera y puertas para adentro. Es un partido de fútbol único porque es una semifinal contra Inglaterra. Pero es eso, es un partido de fútbol. Esperemos que venga la gente a disfrutar de un espectáculo y que los argentinos, cuando termine el partido, estén muy felices”.

Scaloni analiza poner línea de 5

En la práctica de fútbol del lunes, Scaloni probó una línea de 5 defensores sin Cuti Romero, aunque el hombre del Tottenham se perfila para ser titular. El que saldría podría ser Rodrigo De Paul, por lo que se quitaría a un mediocampista para sumar a Nicolás Otamendi a la última línea.

Las posibles formaciones de Argentina ante Inglaterra

Con línea de 5: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. Con línea de 4: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nicolás González o Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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