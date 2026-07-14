Las críticas que generó en Inglaterra la designación de Elfath como árbitro de la semifinal del Mundial contra Argentina: “El favorito de Messi”

En Inglaterra comenzó una campaña para condicionar al encargado de impartir justicia en la semifinal que se disputará este miércoles en Atlanta.

La prensa inglesa no reaccionó bien a la designación del marroquí Ismail Elfath como árbitro principal para la semifinal del Mundial que este miércoles disputarán las selecciones de Inglaterra y Argentina en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

El malestar y las suspicacias, que se trasladaron también a los fanáticos, tiene que ver con que el colegiado de 44 años no dirige en Marruecos ni en competiciones de la CAF, sino en la MLS de los Estados Unidos, por lo que más de una vez ha arbitrado en partidos que involucraron tanto a Lionel Messi como a Rodrigo De Paul con Inter Miami. De hecho, dirigió la final de la Leagues Cup ante Nashville en la que el capitán argentino conquistó su primer título en el fútbol estadounidense.

“Los temores de favoritismo hacia Argentina en la Copa del Mundo se han intensificado después que la FIFA confirmara que el árbitro favorito de Lionel Messi dirigirá la semifinal muy esperada para Inglaterra”, expresó este martes en Daily Mail.

Mirror, por su parte, remarcó las críticas que ya había recibido Elfath por permitir un juego excesivamente brusco en los partidos de España vs. Uruguay y Brasil vs. Noruega, señalando que aquello sería más favorable al estilo “agresivo” de Argentina que al de Inglaterra.

Fears of World Cup favouritism towards Argentina have been heightened after FIFA confirmed Lionel Messi's 'favourite referee' will officiate England's highly-anticipated semi-final. On Tuesday, it was confirmed that Ismail Elfath will referee the game in what will be the most pic.twitter.com/MazVSapsrc — Daily Mail Sport (@MailSport) July 14, 2026

El portal 101 Greatest Goals también hizo referencia al juego brusco que el árbitro permitió especialmente a Uruguay en el duelo ante España y también se dedicó a enumerar las veces que, en su consideración, Argentina fue favorecida en este Mundial.

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“Lionel Messi evitó la tarjeta roja por clavarle los tacos en el talón a Aissa Mandi de Argelia en el partido inaugural de Argentina. A Egipto le anularon un gol contra Argentina en los octavos de final y poco antes de que Enzo Fernández anotara el gol de la victoria para los vigentes campeones, no se concedió un penal a favor de Egipto. En los cuartos de final, Argentina luchaba por superar a Suiza hasta que Breel Embolo fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla por simulación”, se recopiló.

“Desde que Messi se unió a Inter Miami, tienen un récord de victorias del cien por ciento bajo su mando y también ganaron la final de la Leagues Cup. Inglaterra ha sido robada incluso antes de que el partido haya comenzado”, acusó la cuenta parodia Touchmine.

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Los partidos de Ismail Elfath en el Mundial 2026

Fase de grupos – Países Bajos 2-2 Japón

Fase de grupos – Uruguay 0-1 España

Octavos de final – Brasil 1-2 Noruega

El equipo arbitral de Argentina vs. Inglaterra

Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Ismail Elfath (Estados Unidos) Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Corey Parker (Estados Unidos) Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Kyle Atkins (Estados Unidos) Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Maurizio Mariani (Italia) Árbitro asistente de reserva: Daniele Bindoni (Italia)

Data clave

Ismail Elfath arbitrará la semifinal de la Copa del Mundo.

arbitrará la semifinal de la Copa del Mundo. Mercedes Benz Stadium albergará la semifinal entre Inglaterra y Argentina.

albergará la semifinal entre Inglaterra y Argentina. Leagues Cup es la final estadounidense que Elfath arbitró a Messi.