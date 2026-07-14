El clima en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta: ¿Cómo afectará al partido Argentina vs. Inglaterra?

Todos los detalles relacionados con el clima en el escenario donde se disputará el partido por las semifinales del Mundial 2026.

Este miércoles 15 de julio, los seleccionados de Argentina e Inglaterra se encontrarán frente a frente bajo la órbita de las semifinales del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Como consecuencia de ello, hay una enorme expectativa, no solamente en dichos países, sino también en el globo terráqueo en general.

En medio de ese panorama, como viene sucediendo en cada partido de la Copa del Mundo, hay un ojo puesto en lo que será el clima en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Y lo cierto es que el pronóstico no muestra un panorama del todo alentador pensando en lo que será esta jornada de miércoles.

Y, efectuando un repaso por los principales sitios web especializados en clima, hay que decir que se esperan lluvias para este miércoles 15 de julio en Atlanta, Estados Unidos. De todas maneras, el estadio en cuestión es techado e incluso climatizado, por lo que no existe riesgo de demora y mucho menos de suspensión.

El pronóstico del tiempo en Atlanta

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El cuadro del Mundial 2026