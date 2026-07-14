Boca hoy: llegó Álvaro Montero, Bareiro y Belmonte lesionados, Arruabarrena quiere sumar refuerzos y más

Boca continúa ajustando detalles de cara al inicio de la competencia oficial. A la espera del encuentro del jueves ante Sarmiento, el martes 14 de julio encuentra a Rodolfo Arruabarrena sumando refuerzos y preparando al equipo para viajar a Rosario. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Llegó Álvaro Montero

Esta mañana, Álvaro Montero llegó al país con el objetivo de realizarse la revisión médica antes de firmar su contrato con Boca. El arquero llega luego de su breve licencia post Mundial 2026 y se prepara para ser el dueño de los tres palos del equipo.

“Estoy contento. Sabemos de la grandeza que tiene el club. Años atrás hablé con Óscar Córdoba sobre esta chance, tengo una admiración total por él… ojalá que uno pueda lograr hacer un poquito de lo que ese gran arquero de nuestra historia hizo“, declaró en el aeropuerto.

Arruabarrena quiere otros 2 refuerzos para Boca

A falta de 48 horas para el reinicio de la competencia oficial, Boca finaliza la pretemporada con tres refuerzos confirmados, pero está lejos de retirarse del mercado de pases. Rodolfo Arruabarrena quiere seguir sumando caras nuevas al plantel para afrontar un semestre que tendrá como objetivos el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

Según pudo saber Bolavip, el entrenador del club de la Ribera quiere incorporar a un marcador central y a otro extremo. Pese a la llegada de Sebastián Villa, el Vasco quiere a otro desequilibrante para poder llevar a cabo el 4-3-3 que suele implementar en sus equipos.

Bareiro y Belmonte, lesionados

Por defender la corona en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Leandro Paredes no está disponible en el Xeneize para estos primeros compromisos del semestre. Tomás Belmonte era una de las alternativas más probables, pero sufrió un esguince de tobillo.

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Por su parte, Bareiro sufrió una nueva lesión en plena recuperación y es por eso que todavía no pudo sumarse a los entrenamientos con normalidad junto a sus compañeros. Según pudo saber BOLAVIP, vale aclarar que el dolor es en la zona lumbar, por lo que no tiene vínculo alguno con las molestias musculares que sufrió recientemente.