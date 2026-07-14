Alexis Mac Allister anticipó el plan de Argentina para enfrentar a Inglaterra: “Ojalá salga de la mejor manera”

El mediocampista del Liverpool es uno de los que más conoce cómo juega el rival argentino en semifinales.

Argentina enfrenta a Inglaterra este miércoles en Atlanta para conocer quién será el rival del ganador de España y Francia en la final del Mundial 2026. En la previa del partido, Alexis Mac Allister fue uno de los elegidos del plantel argentino para hablar con la prensa, y el mediocampista del Liverpool fue bastante sincero con el planteamiento de la vigente campeona de mundo para el partido.

“Nosotros tenemos una idea muy clara, más allá de ajustar pequeñas cosas por el rival, jugamos siempre de la misma forma y no vamos a cambiar. Ojalá salga de la mejor manera”, señaló Alexis al ser consultado por el plan de juego de Argentina.

El autor del primer gol en el triunfo ante Suiza también destacó que, frente a los helvéticos, no salió como esperaban: “Nos pasó eso en el último partido, no creo que en los partidos anteriores haya pasado tanto como lo quieren hacer ver. Pero en el último partido sí, no es algo que nos guste ni nos haga sentir cómodos“.

Argentina tiene un plan definido que ajustará mínimamente para el partido vs. Inglaterra. (Getty)

Para cerrar sobre el tema, también admitió que tiene una visión de cómo se dará el encuentro: “El partido lo imagino como lo planteamos siempre, ellos defienden con un 4-4-2 y no creo que cambien demasiado. Hasta el momento todo fue más recuperación que otra cosa, hoy seguramente tengamos tiempo para trabajarlo”, expresó.

Alexis sobre jugar en la Premier League y tener experiencia en semifinales del mundo

Dos aspectos por los que también fue consultado Alexis Mac Allister son su conocimiento sobre los jugadores rivales, ya que con la mayoría comparte liga en Inglaterra, y también la ventaja de saber lo que es jugar una semifinal del mundo, algo que gran parte de este plantel inglés no ha logrado.

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“No creo que el hecho de jugar en Inglaterra cambie demasiado, pero sí obviamente tengo esa ayuda de conocerlos al enfrentarlos todos los fines de semana”, declaró sobre la primera consulta.

“Tener esa experiencia obviamente es un plus. No te garantiza nada, obviamente, ellos también tienen jugadores de mucha jerarquía, jugadores en equipos importantes y que han enfrentado estas instancias, o que con sus equipos han jugado partidos importantes. No garantiza nada, pero obviamente es un plus haber jugado una semifinal del mundo antes“, agregó sobre la segunda.

Maradona y el partido del 86

Mac Allister también recibió la consulta sobre el recuerdo latente que está siempre sobre el partido del Mundial 1986 y, al respecto, declaró: “Inspirarse sobre lo que hizo Diego es complicado. Hacer las cosas que él hacía dentro de la cancha es imposible, quizás sólo Leo [Messi] puede hacerlo”.

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El partido del 86 siempre es un recuerdo vívido.

“A veces en redes sociales aparecen diferentes cosas, en estos días empiezan a aparecer algunos videos del Diego, el partido del 86 y demás cosas que a uno lo ayudan, intenta verlas y recordarlas. Desde ese lado, Diego es una bandera muy importante y ojalá podamos hacer algo parecido“.

¿UNA MOTIVACIÓN PARA ENFRENTAR A INGLATERRA? Atención a la espectacular reflexión de Alexis Mac Allister sobre Maradona y su histórico partido en México 86.



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