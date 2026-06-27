Alineaciones confirmadas de Portugal y Colombia por el cierre del Grupo K del Mundial 2026

Todo listo en Miami. El combinado cafetero y los lusitanos cerrarán el último partido del Grupo K antes que comiencen los mata-mata.

Portugal y Colombia cierran el Grupo K del Mundial 2026 con un partidazo entre sí. Quien gane el partido será líder de su zona, mientras que el perdedor quedará clasificado como segundo.

A falta de poco más de una hora del compromiso, tanto Roberto Martínez como Néstor Lorenzo confirmaron las formaciones que se verán las caras en el Hard Rock Stadium de Miami.

En paralelo, RD Congo y Uzbekistán también cerrarán el grupo, pero lo harán en el Mercedes Benz Arena de Atlanta. Ambos partidos, desde las 20:30 de Argentina.

Alineaciones confirmadas de Portugal y Colombia

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rubes Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha, Ruben Neves; Joao Félix, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto. DT: Roberto Martínez.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez; Luis Diaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

La tabla de posiciones del Mundial

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El fixture del Mundial