La determinación de la Asociación Uruguaya de Fútbol es una prueba más de la ruptura dentro del seleccionado.

La derrota 1-0 de Uruguay ante España y su consecuente eliminación del Mundial 2026 en el que solo pudo cosechar dos puntos en tres partidos, dejó además de un profundo sinsabor una serie de conflictos internos de difícil resolución, que muy probablemente se derivarán en la decisión de no renovar el vínculo con Marcelo Bielsa como entrenador.

Con la Asociación Uruguaya todavía en silencio al respecto, una determinación que sí ya fue tomada y generó ruido fue la de cancelar el vuelo chárter que tenía reservado para trasladar a la delegación de regreso a tierras sudamericanas, por lo que cada futbolista, así como el cuerpo técnico, deberá viajar en vuelos comerciales.

La información que había invadido las redes sociales fue luego confirmada por el diario El País en contacto directo con fuentes dentro de la propia AUF. La medida tiene que ver con que muchos futbolistas no tienen previsto regresar a Uruguay, sino que aprovecharán a tomarse directamente unas vacaciones junto a sus familias, o en otros casos regresarán a aquellos países en los que están los clubes para los que militan.

Ruptura: Uruguay no regresará como delegación a su país.

¿Qué pasará con Bielsa?

Hasta la reciente eliminación, la posibilidad de una continuidad nunca estuvo completamente descartada. De hecho, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, había reconocido antes del Mundial que el organismo incluso llegó a conversar con Bielsa sobre un proyecto con vistas a la Copa del Mundo 2030.

“Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él. Obviamente tiene sus proyectos de vida. Cuando terminan los contratos, uno evalúa y pasa raya”, explicó Alonso. Además, reveló: “Cuando firmamos el vínculo apostamos a un período. En algún momento conversamos del proyecto Mundial 2030, le interesó, pero decidimos enfocarnos cien por ciento en el futuro cercano”.

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Por ahora, entonces, el escenario permanece abierto. El contrato de Marcelo Bielsa concluye con el Mundial 2026 y la eliminación de Uruguay acelerará inevitablemente las reuniones entre el entrenador y la AUF. Su continuidad todavía no está definida y dependerá tanto de la evaluación que realice la dirigencia como de la decisión que tome el propio técnico rosarino sobre el futuro de un ciclo que volvió a terminar antes de lo esperado.

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