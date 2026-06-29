Alineaciones de Brasil y Japón para el partido por los 16vos de Final del Mundial 2026

Brasileños y japoneses se enfrentarán este lunes 29 de junio en uno de los partidos correspondientes a los 16vos de final de la Copa del Mundo.

Tras la victoria de Canadá 1 a 0 sobre Sudáfrica, este lunes 29 de junio continúan los partidos por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En este caso, con tres verdaderos partidazos: Brasil vs. Japón en Houston, Alemania frente a Paraguay en Boston y Países Bajos contra Marruecos en Guadalajara.

En lo que respecta al cruce entre la Verdeamarela y los nippones, tanto Carlo Ancelotti como Hajime Moriyasu no adelantaron en conferencia de prensa el once inicial, pero los entrenamientos de las últimas horas dejaron ciertos indicios de lo que se verá desde el primer minuto del choque que busca definir uno de los cupos para los 8vos.

Los once de Brasil

Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães , Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

Los once de Japón

Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Kou Itakura, Ayumu Seko, Hiroki Ito; Ao Tanaka, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Keito Nakamura; Daichi Kamada y Ayase Ueda.

El Antecedente cercano entre Japón y Brasil

Carlo Ancelotti busca la sexta Copa del Mundo para Brasi. Getty Images.

Hace tan solo 8 meses Japón venció a Brasil por 3 a 2 en un partido amistoso que se llevó a cabo por la fecha FIFA de octubre en el Estadio Ajinomoto en Tokio. Los tantos para los locales los marcaron Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda. En tanto que para el combinado comandado por Carlo Ancelotti anotaron Paulo Henrique y Gabriel Martinelli.

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Fixture del Mundial 2026