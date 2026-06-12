Ancelotti y Hakimi palpitaron el duelo entre Brasil y Marruecos por el Mundial: “Los brasileños de África”

El DT y el capitán lanzaron advertencias cruzadas en lo que será el primer partido estelar de la Copa del Mundo.

Este sábado a las 19 horas, Brasil se enfrenta a Marruecos por la primera fecha de la Copa del Mundo 2026, en lo que será el primer partido entre dos selecciones de elite que pelearán seriamente por el título. Como no podía ser de otra manera, desde ambos lados lanzaron advertencias de cara al duelo. Por un lado, Achraf Hakimi y en la vereda opuesta lo hizo Carlo Ancelotti.

El primero en romper el silencio fue el africano. “Nos enfrentamos a un equipo de calidad“, reconoció el lateral derecho. Sin embargo, rápidamente disparó: “Pero nosotros también tenemos calidad. Nos llaman ‘los brasileños de África‘”. En ese sentido, añadió: “Estamos listos para lograr algo grande con la confianza de todos los marroquíes. Jugaremos y comenzaremos bien el partido“.

"EN ÁFRICA A NOSOTROS NOS LLAMAN LOS BRASILEÑOS AFRICANOS"



😱 La conferencia de prensa VIRAL de Hakimi en la previa del partidazo de este sábado ante Brasil



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No conforme con esa fuerte declaración, el capitán continuó: “En un partido como este, y en un torneo tan largo como la Copa del Mundo, no hay favoritos“. Además, se tomó el tiempo para reconocer al rival de turno, sin dejar de lado las armas propias. “Conocemos las cualidades de Brasil, pero también las de Marruecos. Será un partido muy igualado“, aseguró Hakimi.

Carlo Ancelotti, contundente en conferencia de prensa

Carlo Ancelotti aprovechó la conferencia de prensa y expresó: “Es una experiencia nueva, algo especial. Es una responsabilidad de representar a Brasil, el país del fútbol, la selección más laureada del mundo“. En la misma línea que lo mencionado anteriormente, también sostuvo: “Siento dos cosas: responsabilidad y honra. Es un momento muy bonito de mi historia“.

Carlo Ancelotti, DT de Brasil. (Getty Images)

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Al mismo tiempo, Carletto llenó de elogios al contrincante y soltó: “Marruecos tiene calidad, nos pueden crear problemas si no estamos preparados en todos los aspectos del juego. Tendremos que hacer un partido muy completo“. Para reforzar sus dichos, pocos segundos después agregó: “Marruecos es uno de los mejores de África y está muy bien preparado y es fuerte“.

Ancelotti sobre la lesión de Neymar

El DT se refirió a Neymar y su rehabilitación. “Está trabajando muy fuerte, se quiere recuperar lo más rápido posible y esperamos que se pueda reincorporar con el grupo la próxima semana“, confesó Ancelotti. Por eso, el italiano también expresó: “Lo llamamos por su calidad técnica, que es indiscutible, y por su experiencia. Por el ejemplo que puede representar para los jóvenes”.

"PODRÍA ENTRAR EN EL GRUPO LA PRÓXIMA SEMANA"



🔟 Carletto dejó en claro que NEY está trabajando duro y pronto entrenará a la par: ¿tendrá la llave para LA SEXTA?



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