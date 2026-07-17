Santiago Solari reapareció y apostó por la Selección Argentina: “Messi me emocionó hasta ponerme la piel de gallina”

El ex River y entrenador del Real Madrid también se refirió a la gran final del próximo domingo.

El partido del próximo domingo entre Argentina y España será el broche de oro para una de estas dos selecciones en un Mundial 2026 que ha dejado momentos inolvidables ya. La remontada y el triunfo albiceleste en semifinales contra Inglaterra es uno de ellos, una marca indeleble en la historia, que emocionó a propios y extraños.

En ese contexto, Santiago Solari, el argentino que supo vestir los colores de River, defender la camiseta de la Selección Argentina y hacer una importante carrera como jugador y hasta entrenador del Real Madrid en España, dialogó con ESPN en la previa de la gran definición. Primero, valorando lo hecho por la albiceleste en la semifinal contra Inglaterra.

Santiago Solari habló de Argentina en este Mundial 2026. (Getty)

“Viví el partido desde el punto de vista de hincha, terminé al lado de la pantalla a medida que se sucedían las ocasiones de gol“, admitió Solari. “El segundo tiempo de Argentina fue extraordinario a partir del gol de Inglaterra. Hay que destacar el partido de Argentina, la parte emocional, cómo este equipo pelea y se deja hasta la última gota de sudor y sangre en la cancha. No dan ninguna pelota por perdida”, señaló.

Solari le dedicó un párrafo aparte al capitán argentino: “Me emocionó hasta la piel de gallina la actuación de Messi. Porque Messi tiene 39 años y tuvo un segundo tiempo extraordinario, en el que arrastró a Argentina con su calidad y emotividad. Me parece fantástico. Termina con esa asistencia, ese centro con la derecha contra dos ingleses… Parece increíble. Emocionante”, dijo.

Solari destacó lo hecho por Messi en esta Copa del Mundo. (Getty)

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El análisis de la final entre Argentina y España

Solari, radicado en España desde hace un largo tiempo, con su rol de director de fútbol en el Real Madrid, es una persona sumamente ligada al fútbol de ambos países y brindó su análisis de lo que será el partido cúlmine de esta Copa del Mundo.

“La final va a ser diferente a lo que fueron las semifinales. España es un equipo con diferentes características a las de Inglaterra, y sin dudas que no hará lo que hizo Inglaterra si se pone en ventaja. España no se mete atrás, si te hace un gol te va a intentar hacer el segundo”, destacó.

La mitad del campo, fundamental para el partido decisivo, según Solari. (Getty)

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“Va a haber una lucha por la pelota en el mediocampo” puntualizó Solari, “España lo maneja muy bien y Argentina lo intenta con todos los volantes que tiene, con los jugadores que tiene por fuera que también tiene ese espíritu. Incluso Julián, que es un delantero con alma de volante”.

Finalmente, hizo énfasis en la ventaja que tiene España en este aspecto, que bien puede permitirle inclinar la balanza hacia su lado: “El mediocampo de España es más organizado en general y tienen la mejor presión organizada del torneo. Además, es más organizado sin la pelota, lo que les permite presionar arriba mejor y va a intentar alejar a Messi de las posiciones donde se siente cómodo. A Argentina le cuesta un poco más esa presión y espera un poco más“, valoró.

Ahora bien, enfocándose en Argentina, la clave y la ventaja que tiene el seleccionado nacional es el grupo: “A los argentinos no nos gusta perder; y Scaloni ha formado un grupo a partir de las personas, seleccionó primero las personas para que se arme un grupo de amigos y compañeros. Después viene la parte táctica y estratégica, ese es el orden de los factores. Igualmente, también demostró que tocando matices de los partidos, los transformó en victorias como Di María en Qatar o meter a Simeone ahora”, expresó.

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Argentina también tiene claro lo que buscará el domingo. (Getty)

“Argentina tiene que llevar el partido a la última media hora, es ahí donde ha definido todos los partidos a lo largo del torneo. Por eso le vino bien cómo fue el primer tiempo contra Inglaterra, y es lo que va a seguir buscando”, completó Solari.

Síntesis

Santiago Solari analizó la final del Mundial 2026 en diálogo con ESPN.

analizó la final del Mundial 2026 en diálogo con ESPN. España cuenta con la mejor presión organizada del torneo, aseguró el exfutbolista.

cuenta con la mejor presión organizada del torneo, aseguró el exfutbolista. Argentina define los partidos en su última media hora, analizó tácticamente el exentrenador.