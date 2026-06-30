Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: armá tu once ideal

Los dirigidos por Lionel Scaloni avanzaron a 16avos de final de la Copa del Mundo tras ganar el Grupo J con puntaje perfecto.

Luego de un gran comienzo, la Selección Argentina clasificó a los 16avos del Mundial 2026 casi sin despeinarse y en dicha instancia se medirá ante Cabo Verde en Miami. Los de Lionel Scaloni derrotaron 3 a 0 a Argelia, 2 a 0 a Austria y 3 a 1 a Jordania para consolidarse como líder de su zona y uno de los máximos candidatos al título.

De cara al duelo del próximo viernes ante Cabo Verde, que se disputará en Miami a partir de las 19 horas, Lionel Scaloni todavía no definió la formación inicial, aunque recibió buenas noticias: Cuti Romero entrenó a la par y quedó a disposición.

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Lionel Messi, la gran figura de Argentina en el Mundial. (Foto: Getty).

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