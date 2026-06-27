Analizamos en detalle cómo se desempeña la selección asiática que ya quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026.

El próximo sábado se enfrentan Argentina y Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, y te voy a contar los detalles principales que tenés que saber sobre el rival de la Selección, el posible once titular, y también algunas cositas relacionadas con el futuro del equipo de Scaloni.

Hoy nos toca palpitar el próximo partido de la Selección Argentina. Ya dejamos atrás a Argelia con un 3-0 y a Austria con un 2-0. El equipo mostró un nivel bastante positivo a pesar de las variantes que pudo haber tenido en comparación con Qatar.

Lo de Messi es descomunal, puntualmente con varios récords rotos y varios más por alcanzar, pero claro, ahora se viene Jordania con el objetivo de cerrar la fase de grupos con otra victoria, con tranquilidad, dándole rodaje a varias piezas y sin la presión de clasificar, sino más bien de seguir aceitando el equipo.

Lionel Messi. (Foto: Getty).

Por lo pronto, está esta parada contra Jordania, que es un partido mucho más accesible en comparación con lo que vimos en los partidos anteriores. No es Austria, que es un equipo mucho más aceitado, ni tampoco Argelia, que tiene muchas más figuras; Jordania apuesta más a un juego prolijo, a intentar plantarse un poco más arriba de entrada, con una figura muy puntual de la que ya vamos a hablar, y una Argentina que seguramente meta varios cambios.

No podemos dar el once confirmado porque quedan varios entrenamientos antes del partido, pero sabemos que va a jugar el Dibu Martínez, o al menos eso indica la información, que la línea del fondo puede tener cambios, que puede aparecer Montiel, que va a jugar Otamendi reemplazando al Cuti Romero por el tema de la lesión, lo quieren cuidar, veremos si suma algunos minutos en el segundo tiempo o no.

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Tanto Senesi como Tagliafico irían desde el arranque. También buscando darle rodaje a Tagliafico, el lateral izquierdo, de cara a lo que se viene. Sigue siendo el lateral titular, a pesar del muy buen nivel de Medina.

Hay dudas en el mediocampo porque tanto Medina como Paredes —Medina por la banda izquierda, Paredes en el eje— tienen una tarjeta amarilla y si los amonestan de nuevo se pierden el partido de octavos de final. Acuérdense de que las amarillas se limpian recién al término de la fase de grupos y en los cuartos de final.

Después veremos si arranca Paredes o si Palacios juega con un acompañante en el medio, pero todo parece indicar que hay jugadores que van a tener bastante rodaje esta semana, como Lo Celso, Simeone, y Simeone, que hasta podría ir desde el arranque.

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Leandro Paredes sería titular ante Jordania. (Foto: Getty).

Nico González tiene chances. La idea es darle minutos a futbolistas que puedan ser alternativas, que todavía no sumaron o que sumaron poco, como es el caso de Nico Paz. Quizás sea el momento de ver a Valentín Barco, es una posibilidad.

Acompañando a Messi podría estar Julián Álvarez, la idea es que sume rodaje, que tenga minutos en cancha. Por el tema de la lesión, no había tenido tanta continuidad en la previa del Mundial, y ahora podría tener lo que no tuvo en el Atlético de Madrid en el cierre de esa temporada. Así que podríamos ver a Julián Álvarez de entrada contra Jordania. El partido se va a jugar el próximo sábado 27 de junio a las 11 de la noche, hora argentina.

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Sabemos que Jordania es una selección debutante, que su federación no existía en los primeros cuatro Mundiales y que de ahí en adelante nunca se había podido clasificar hasta que su príncipe heredero armó una especie de revolución futbolística, creando 35 delegaciones en todo el país para poder formar futbolistas.

Ali Olwan. (Foto: Getty).

Varios de los convocados de hoy salen de este proyecto que empezó a principios de siglo, que terminó en 2019, pero que de todos modos le dejó varios futbolistas a esta selección de Jordania para lograr un lugar histórico en el fútbol de esa región.

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Llegan como subcampeones de la Copa de Asia, y su máxima figura es Musa Al-Tamari, futbolista del Rennes de Francia. Dentro del plantel tienen a 15 jugadores que juegan en el exterior.

Uno de ellos, Musa Al-Tamari, que es un jugadorazo, hoy extremo, creativo, enganche, un futbolista que con su equipo llegó a quedar por encima del Racing de Estrasburgo de Barco y Paredes y terminó a la par del Olympique de Marsella de Rulli, Balerdi o Medina, para que se den una idea.

Es un creativo jordano muy interesante. Quizás no tiene la regularidad que te exige el fútbol, la que te pediría el fútbol para dar un salto más allá del Rennes, pero lo está haciendo bastante bien. Es un jugador muy interesante.

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De aquel once titular de la final asiática se repiten siete apellidos distintos, que son los habituales. Varios de sus jugadores de ataque se lesionaron, pero igual tienen a Ali Olwan. Son un equipo que intenta jugar prolijo, que no le escapa al pelotazo largo, pero son bastante menos de lo que vimos contra Argelia o contra Austria.

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