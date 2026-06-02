Atento Argentina: los convocados de Jordania para el Mundial 2026 con la presencia de su “Messi”

Jamal Sellami eligió a los 26 futbolistas que enfrentarán a la Albiceleste en Dallas, por la tercera fecha.

La Selección de Jordania hizo oficial la lista para el Mundial 2026. Sobre la fecha límite, el combinado asiático confirmó a los 26 futbolistas que dirán presente en Estados Unidos y que deberán enfrentar a Argentina en la tercera fecha de la fase de grupos.

Sin grandes misterios, Jamal Sellami dio a conocer la nómina pocas horas después de habérsela entregado a FIFA. El conjunto de Medio Oriente, que el pasado domingo fue goleado por Suiza en un amistoso previo, quiere dar el golpe en el Grupo J.

Entre los citados aparece la figura de Mousa Al-Tamari, conocido como el “Messi jordano”. Además de usar la 10, es un zurdo explosivo que se hace cargo de ser la principal arma ofensiva del equipo. Actualmente juega en el Rennes, de la Ligue 1.

Jordania hará su debut en la Copa del Mundo ante Austria el miércoles 17 de junio a la 1 de la mañana. La segunda presentación será contra Argelia, seis días más tarde. El duelo contra la Selección Argentina será el sábado 27 a las 11 de la noche.

Los convocados de Jordania

Arqueros: Yazeed Abu Laila, Noor Bani Ateyah y Abdallah Alfakhori

Yazeed Abu Laila, Noor Bani Ateyah y Abdallah Alfakhori Defensores: Mohammad Abu Hasheesh, Abdallah Naseeb, Husam Abudahab, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi, Saleem Obaid, Saed Alrosan, Ehsan Haddad y Anas Badawi

Mohammad Abu Hasheesh, Abdallah Naseeb, Husam Abudahab, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi, Saleem Obaid, Saed Alrosan, Ehsan Haddad y Anas Badawi Mediocampistas: Amer Jamous, Noor Alrawabdeh, Raja’ei Ayed, Ibraheem Sa’deh, Nizar Alrashdan y Mohammad Aldaoud

Amer Jamous, Noor Alrawabdeh, Raja’ei Ayed, Ibraheem Sa’deh, Nizar Alrashdan y Mohammad Aldaoud Delanteros: Mohammad Abuzraiq, Ali Olwan, Mousa Altamari, Odeh Fakhouri, Mahmoud Almardi, Ibrahim Sabra, Mohannad Abu Taha y Ali Azaizeh

El calendario de Jordania

Austria vs. Jordania | Miércoles 17 de junio – 1:00 AM

Jordania vs. Argelia | Martes 23 de junio – 12:00 AM

Jordania vs. Argentina | Sábado 27 de junio – 11:00 PM