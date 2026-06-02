A 14 días del debut en el Mundial, Dibu Martínez reveló que su lesión evita que pueda entrenar al 100% en la Selección Argentina

El arquero argentino subió un posteo en el que mostró cómo está de la lesión de su dedo.

A falta de dos semanas para el debut en el Grupo J del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez apareció en sus redes sociales con un posteo en el que mostró cómo está su mano luego de la lesión que sufrió.

Es que, en la final de la UEFA Europa League, ‘Dibu’ se fracturó uno de los dedos de su mano, por lo que está entrenando diferenciado y no se operará para poder estar presente en la cita mundialista, en lo que será su segunda participación en este certamen.

En sus redes sociales, el arquero de 33 años publicó una serie de fotos entrenando, en las que se lo ve con un importante vendaje en su mano derecha, por lo que no puede entrenar con normalidad. Además, escribió un pequeño texto en el que lamentó esta lesión.

“Dia 1 con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país”, fueron las palabras del arquero argentino respecto a su lesión y la imposibilidad de poder estar presente en los amistosos de preparación ante Honduras e Islandia.

Cómo está Dibu Martínez de su lesión

Con el dedo inmovilizado a causa de la fractura que sufrió semanas atrás, el arquero argentino realiza entrenamientos diferenciados para estar de la mejor manera en cuanto a lo físico y no exigir la zona que está lastimada, ya que apunta a estar presente en el debut con Argelia.

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Días atrás, cuando viajó rumbo a Estados Unidos para iniciar los entrenamientos, se lo vio con un vendaje aún más importante para proteger la zona. Con el correr de la semana el mismo se achicó y le permite realizar algunos entrenamientos con pelota y en el arco.

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