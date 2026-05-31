Jordania, rival de Argentina, recibió una paliza y perdió 4 a 1 a días del Mundial 2026

Suiza no tuvo piedad con la selección asiática en el amistoso preparatorio para la Copa del Mundo.

Restan menos de dos semanas para el Mundial 2026 y el debut de la Selección Argentina, que buscará defender el título y buscar el bicampeonato del mundo. Uno de los rivales que tendrá la albiceleste en la Fase de Grupos es Jordania, debutante en mundiales, y que no llega de la mejor forma.

Jordania disputó hoy un amistoso preparatorio para la Copa del Mundo y sufrió la realidad de enfrentarse a un equipo serio. Su rival fue Suiza, que lo goleó por 4 a 1 y lo superó en todos los aspectos, en un partido disputado en el Kybunpark, estadio del St. Gallen en el propio país europeo.

Suiza, que también estará en el Mundial y compartirá el Grupo B con Canadá, Bosnia y Qatar, ganó con goles de Embolo, Ndoye, Xhaka y Fassnacht, en lo que fue su despedida de su gente antes del viaje a Norteamérica para disputar la Copa del Mundo. El tanto de Jordania fue obra de Odeh Al-Fakhouri.

ATENCIÓN ARGENTINA: la defensa jordana dejó muchos espacios en su fondo y así lo aprovecharon los atacantes de Suiza para el gol de Dan Ndoye en un amistoso previo a la Copa del Mundo.



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El gol de Jordania

¡HAY GOL DE JORDANIA! Gran ataque colectivo y linda definición de Odeh Al Fakhouri para el 1-3 parcial ante Suiza en un amistoso.



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Jordania, lejos en lo futbolístico

Ahora bien, el mayor problema para Jordania no es el resultado, sino que el marcador fue un fiel reflejo de lo visto en cancha. Los suizos los apabullaron en todos los aspectos: remates (20-9), posesión (71%-29%), pases (670-274) y ocasiones claras (9-3). Mucho por mejorar para Jordania y poco tiempo para hacerlo.

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Jordania fue superada por Suiza con claridad. (Getty)

Jordania será el último de los rivales que enfrentará Argentina en la Fase de Grupos, en un partido pactado para disputarse el 27 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, la casa de los Dallas Cowboys de la NFL.

Síntesis

Jordania sucumbió por 4 a 1 ante Suiza durante un exigente amistoso preparatorio.

sucumbió por 4 a 1 ante Suiza durante un exigente amistoso preparatorio. 71% de posesión y 20 remates reflejaron el abrumador dominio táctico del elenco suizo.

y 20 remates reflejaron el abrumador dominio táctico del elenco suizo. 27 de junio acontecerá el choque mundialista entre Argentina y Jordania en Arlington, Texas.