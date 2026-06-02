El posible once de Argentina a dos semanas del debut en el Mundial vs. Argelia

La Selección Argentina estará debutando en la Copa del Mundo en tan solo 2 semanas. En este artículo, el posible once.

La Selección Argentina ya se está preparando en su concentración en Kansas City para su debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Será en tan solo dos semanas frente a la Argelia de Vladimir Petkovic en el GEHA Field at Arrowhead Stadium.

Mientras un grupo ajusta conceptos futbolísticos, otros se enfocan en recuperarse de diferentes lesiones, aunque en su gran mayoría, en principio (por lo que se sabe de los primeros días de entrenamientos), no tendría inconvenientes para estar a disposición de Lionel Scaloni. Sin embargo, el cuerpo técnico se mantiene cauto.

En ese sentido, hay cuatro dudas puntuales: Dibu Martínez, por la fractura en su dedo anular de la mano derecha; Cuti Romero, por el esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha; Leandro Paredes, por una dolencia en el isquiotibial (trascendió que sería un desgarro) y Gonzalo Montiel, por un desgarro.

Con este panorama, si el partido con Argelia fuese por estas horas, el once de la Selección Argentina debería ser con: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina (practica diferenciado, pero llegaría), Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Alvarez (ya recuperado del esguince de tobillo).

Enzo Fernández, en el entrenamiento del lunes. Foto: @Argentina.

Y si los que hoy están entre signos de interrogación llegan óptimos en lo físico y en lo futbolístico, la formación podría ser con: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.

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Cristian Romero ensayó con normalidad durante la jornada del lunes

La buena noticia del lunes primero de junio la dio Cristian Romero. El Cuti ensayó con normalidad junto a sus compañeros en ejercicios con pelota. De esta manera, quedó en evidencia que su recuperación avanza favorablemente. No obstante, Lionel Scaloni no pretende apurarlo ni arriesgarlo. Por eso, no estará en los amistosos contra Honduras e Islandia y se anilizará su presencia vs. Argelia hasta último momento.

Por otra parte, Agustín Giay y Nicolás Capaldo se entrenan para los amistosos y para estar listos en caso de tener que ocupar en la lista definitiva el puesto que hasta entonces es de Gonzalo Montiel (complicado con su desgarro). Cabe aclarar que Argentina tiene tiempo para hacer modificaciones hasta el domingo 14 de junio (a 48 horas de su debut).

En síntesis

La Selección Argentina debutará contra Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium.

en el GEHA Field at Arrowhead Stadium. El entrenador Lionel Scaloni evalúa citar a Agustín Giay o Nicolás Capaldo por Gonzalo Montiel.

evalúa citar a Agustín Giay o Nicolás Capaldo por Gonzalo Montiel. El defensor Cristian Romero ensayó con normalidad tras sufrir un esguince de rodilla.