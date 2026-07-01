Bayern Múnich se lleva una de las revelaciones del Mundial 2026 por 55 millones

Los bávaros se refuerzan con uno de los jugadores que sorprendió en esta Copa del Mundo.

La Copa del Mundo es la vidriera más importante del fútbol mundial. Donde las estrellas se convierten en leyendas y las promesas se vuelven realidades. Y en este Mundial 2026, hay varios jugadores que están dejando su nombre marcado a fuego. Uno de ellos es Ismael Saibari, el delantero de Marruecos, que ya está en octavos de final y se acaba de convertir en jugador del Bayern Múnich.

El marroquí, elegido el mejor jugador de la Eredivisie con el PSV en la pasada temporada, acumula 4 goles en 3 partidos con la campeona africana en esta Copa del Mundo, incluido uno contra Brasil, y también convirtió el penal decisivo en 16avos contra Países Bajos. Y ahora, de acuerdo a Fabrizio Romano, es el flamante refuerzo del Bayern Múnich, a cambio de 55 millones de euros.

🚨🔴⚪️ FC Bayern and PSV Eindhoven have signed all documents for Ismael Saibari deal.



Official statement now ready next after the medical in USA and €55m deal sealed. 🇲🇦



Morocco star will be unveiled by Bayern very soon. pic.twitter.com/QQoLif5lb1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

La negociación había comenzado un mes atrás, incluso antes de que la Copa del Mundo se pusiera en juego, y las actuaciones de Saibari no hicieron más que reafirmar lo que el Bayern ya pensaba de él. Ahora será el nuevo compañero de ofensiva de Harry Kane y Michael Olise en el campeón alemán.

Quién es Ismael Saibari: perfil, estadísticas, trayectoria y valor de mercado

Nacido en Terrassa, España, el futbolista de 25 años ofrece muchas soluciones para cualquier entrenador, puesto que su potencia física, técnica y una versatilidad lo convierten en uno de los jugadores más polivalentes de la actualidad, que ocupar distintas posiciones en la mitad de la cancha e incluso más cerca del área rival.

Saibari, nuevo jugador del Bayern Múnich. (Getty)

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El Mundial lo encuentra, además, atravesando el momento más alto de su carrera. Brilló en el PSV esta última temporada, con 19 goles y 9 asistencias, y fue nombrado el mejor jugador de la Eredivisie. Con su selección es internacional desde 2023, ya fue campeón Campeón de la Copa Africana Sub-23 y luego de la Copa África 2025.

Valuado en 60 millones de euros de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, el Bayern Múnich ha logrado cerrar un acuerdo acorde al valor del futbolista, a pesar de su exposición en la Copa del Mundo.

Síntesis

Ismael Saibari , figura de la Selección de Marruecos que ya se encuentra en los octavos de final del Mundial 2026, se convirtió en el flamante refuerzo del Bayern Múnich.

, figura de la Selección de Marruecos que ya se encuentra en los octavos de final del Mundial 2026, se convirtió en el flamante refuerzo del Bayern Múnich. 55 millones de euros es la cifra que acordó pagar el conjunto alemán para concretar el fichaje del atacante de 25 años, quien llega proveniente del PSV.

es la cifra que acordó pagar el conjunto alemán para concretar el fichaje del atacante de 25 años, quien llega proveniente del PSV. 4 goles en tres partidos acumula en la presente Copa del Mundo el nacido en España, que viene de ser elegido como el mejor jugador de la última Eredivisie neerlandesa.