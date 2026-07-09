¿Por qué no juega hoy Ismael Saibari en Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El talentoso mediocampista del PSV y una de las cartas creativas de los Leones del Atlas es una baja sumamente sensible para este duelo histórico de cuartos de final. Conoce el motivo de su ausencia.

Este jueves 9 de julio, Marruecos afronta una cita histórica ante Francia en el Gillette Stadium de Boston, por los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto africano, que llega con el pecho inflado tras eliminar a Canadá, buscará meterse nuevamente entre los cuatro mejores del planeta, pero tendrá que saltar al campo de juego sin una pieza muy importante en su armado ofensivo: Ismael Saibari.

Al confirmarse la plantilla oficial para este trascendental cruce de eliminación directa, los fanáticos notaron con decepción la ausencia del mediocampista, encendiendo de inmediato las alarmas y las dudas sobre qué había sucedido con el futbolista en las últimas horas.

Ismael Saibari celebra su gol ante Escocia. (Getty Images)

¿Por qué no juega Ismael Saibari frente a Francia?

A diferencia de lo que ocurre con los habituales planteos estratégicos o rotaciones, la ausencia del volante responde estrictamente a un problema de salud. Ismael Saibari no juega hoy debido a una inoportuna lesión muscular que sufrió durante las últimas sesiones de entrenamiento.

Para terminar con las especulaciones previas, el propio director técnico del conjunto africano, Mohamed Ouahbi, fue el encargado de confirmar la mala noticia en la rueda de prensa previa al partido. El estratega lamentó profundamente la baja y explicó que, tras someter al futbolista a los estudios médicos pertinentes, determinaron que arriesgarlo en un partido de tanta intensidad física frente a los europeos representaba un peligro severo de desgarro que lo marginaría por completo de lo que resta de la competencia.

Ismael Saibari, figura de Marruecos. (Getty Images)

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¿Quién asume el lugar de Saibari en el equipo titular?

Ante esta sensible baja en tres cuartos de cancha, Ouahbi se vio obligado a modificar sus planes iniciales para no perder volumen de juego ni agresividad. Para suplir la ausencia y el desequilibrio de Saibari, el cuerpo técnico africano apuesta al adelantamiento en el mediocampo de Azzedine Ounahi, además del ingreso de Chemsdine Talbi, quienes buscarán asociarse constantemente con Brahim Díaz.