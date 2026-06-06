Chiqui Tapia le dedicó un posteo a Balerdi tras perderse el Mundial por lesión: “Por eso duele”

El defensor fue desafectado de la Selección Argentina porque sufrió un desgarro en el sóleo durante el último entrenamiento.

Leonardo Balerdi despertó las alarmas porque se lesionó y en las últimas horas se confirmó que se pierde la Copa del Mundo 2026. En ese sentido, luego de hacer el anuncio oficial a través de las redes de la Selección Argentina, fue el turno de Claudio Tapia de realizar un posteo en su cuenta personal para dedicarle unas palabras al zaguero central que es la primera baja del plantel.

Cabe recordar que el defensor sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, lo que derivó en que sea desafectado para disputar el Mundial que se lleva a cabo en Norteamérica. La lesión ocurrió durante el entrenamiento del viernes y se sometió a los estudios médicos correspondientes, pero los resultados solo confirmaron lo que se suponía desde un principio.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

Lo cierto es que Tapia le dedicó a Balerdi una publicación en su cuenta personal de Instagram. “Sé cuánto trabajaste, cuánto soñaste con este Mundial y todo el esfuerzo que hubo detrás de ese objetivo“, manifestó en primera instancia el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Inmediatamente después, el Chiqui redobló la apuesta y fue allí cuando manifestó: “Por eso duele“.

Pocos segundos más tarde, continuó con su gesto de solidaridad para con el zaguero central. “Pero también sé que vas a encontrar la fuerza para levantarte“, le escribió el dirigente al futbolista que ya fue separado del plantel. “Porque los que tienen tu compromiso y tu corazón siempre vuelven más fuertes“, sentenció el máximo dirigente del ente regulador albiceleste.

Leonardi Balerdi en la Selección Argentina. (Getty Images)

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De esta manera, Tapia apeló a una frase cliché pero que aplica a la perfección en este caso. “El fútbol, como la vida, siempre da revancha“, aseguró de forma categórica y sin generar incertidumbre al respecto. “Hoy toca atravesar este momento, pero estoy convencido de que lo mejor todavía está por venir“, le expresó el Chiqui a Balerdi a raíz de su desafectación del Mundial.

Por último pero no menos importante, el presidente de la AFA cerró su posteo que estaba acompañado con una imagen de ambos protagonistas. “Te mando un abrazo enorme y te deseo una pronta recuperación“, sostuvo antes del cierre definitivo. Finalmente, el principal directivo culminó: “Todo un país va a acompañarte en este camino y a esperar tu regreso“.

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