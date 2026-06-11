Se conoció el verdadero motivo por el que Marcos Senesi se quedó con el puesto de Balerdi para el Mundial

La lesión de Tagliafico terminó siendo desencadenante para que Senesi sea el elegido para ir a la Copa del Mundo en lugar del central de Marsella.

Luego de tantas especulaciones, Lionel Scaloni definió al reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Finalmente, cuando el panorama indicaba que Guido Rodríguez iba a ser el que ocupaba el último lugar en la nómina, quien terminó metiéndose fue Marcos Senesi.

Lejos de patear el tablero, el entrenador de la Albiceleste hizo el cambio lógico en la lista y citó a un defensor central por otro. El ex San Lorenzo, Feyenoord y Bournemouth, que desde la próxima temporada jugará en el Tottenham, jugará la Copa del Mundo por la lesión de Balerdi.

Más allá de los méritos deportivos de su gran campaña en la Premier League, hay una razón más reciente que explica la presencia de último momento de Senesi por encima de otros jugadores como Marcos Acuña, Emiliano Buendía, Guido Rodríguez y Agustín Giay.

Según reveló el periodista Gastón Edul desde Estados Unidos, Marcos Senesi terminó quedándose con el cupo que era de Balerdi por la molestia que presenta Nicolás Tagliafico en el soleo. Esta cuestión fue clave para que el defensor zurdo se termine metiendo en la lista de 26 convocados, ya que puede meterse en el sector del segundo marcador central y que Lisandro Martínez o Facundo Medina puede ejercer como lateral.

Marcos Senesi disputará su primera Copa del Mundo.

Por este motivo principal es que Senesi terminó metiéndose en la lista final de 26 en lugar del lesionado Balerdi, que fue desafectado el pasado sábado, en la previa del encuentro ante Honduras.

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La última temporada de Marcos Senesi

Durante lo que fue su último tiempo en Bournemouth, club con el que no renovó su contrato y así arregló su llegada a Tottenham, disputó un total de 39 juegos: no anotó goles, aportó cinco asistencias y fue amonestado en ocho ocasiones. En total, estuvo en cancha durante 3.365 minutos.

Los convocados de Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS : Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid). DEFENSORES : Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (Tottenham) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

: Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (Tottenham) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo). VOLANTES : Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid).

: Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid). DELANTEROS : Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter) y José López (Palmeiras).

: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter) y José López (Palmeiras). DT: Lionel Scaloni

El fixture de Argentina en el Mundial

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En síntesis