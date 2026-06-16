El descargo de Leonardo Balerdi tras perderse el Mundial por lesión: “Es algo difícil de aceptar”

El defensor agradeció el homenaje del plantel en la última práctica antes del debut ante Argelia. Además, le deseó lo mejor al equipo.

Por primera vez desde que se conoció la noticia de su lesión, Leonardo Balerdi se pronunció en sus redes sociales. El defensor, cortado de la lista de 26 de la Selección Argentina por un problema muscular, realizó un emotivo posteo tras el homenaje de sus compañeros en el último entrenamiento en Kansas antes de enfrentar a Argelia.

“Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar“, comenzó expresando el zaguero.

En el mismo posteo, continuó: “Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca”.

“Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina”, cerró.

La lesión que dejó afuera a Balerdi

A través de las redes sociales, desde la Asociación de Fútbol Argentino oficializaron la baja del futbolista puntano de 27 años: “El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”, escribieron para brindarle fuerzas y comunicarle a los hinchas lo ocurrido.