Chocó alcoholizado a un taxi y Marcos Rojo lo hizo expulsar: Gonzalo Plata, una de las figuras de Ecuador en el Mundial 2026

El extremo protagonizó un enorme escándalo vial y relanzó su carrera en el fútbol sudamericano. Ahora, buscará un resultado histórico para los de Sebastián Beccacece.

Los 48 equipos que disputarán el Mundial 2026 se juntarán en los próximos días de cara al comienzo de la cita el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección de Ecuador es una de las que aspira a conseguir su mejor resultado histórico en el evento.

El elenco comandado por Sebastián Beccacece afrontará su quinta participación en la cita, donde consiguió alcanzar los octavos de final, en Alemania 2006, por única vez en su historia. El entrenador argentino cuenta con futbolistas de calidad y Gonzalo Plata es una de las piezas fuertes en su equipo.

A pesar de que en la Tri destacan nombres como los de Moisés Caicedo, Enner Valencia o Pervis Estupiñán, el aporte del extremo de 25 años puede ser clave en lo que será su segunda participación en la máxima cita del fútbol.

Desde 2024, Plata se destaca en un Flamengo dominante en el fútbol sudamericano, no solamente en Brasil, sino también en la Copa Libertadores como campeón de la última edición. Este presente en el Mengao y su regreso justo a tiempo de una lesión lo ponen como una ficha clave en la Tri.

Gonzalo Plata junto a Alan Minda. (Foto: Getty)

La destacada carrera de Gonzalo Plata

El extremo salió de Independiente del Valle, la cantera más destacada del fútbol ecuatoriano en la última década. Con solo 13 partidos en Primera División dio el salto a Europa para ponerse la camiseta de Sporting de Lisboa por más de 4 millones de euros.

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Llegó a préstamo a Valladolid, que terminó comprando su pase en 9 millones, una importante apuesta para el humilde elenco español. Fue allí dónde protagonizó uno de los escándalos más resonantes de su carrera: un choque bajo los efectos del alcohol.

En diciembre de 2021, Plata impactó a un taxi, provocó un vuelco y causó dos heridos. Afortunadamente para él, evitó la cárcel, pero tuvo que pagar todos los daños y perder la licencia de conducir por dos años. Esto afectó también a su carrera, ya que fue relegado de su equipo y de la Selección de Ecuador, lugar que tuvo que volver a ganarse.

El regreso de Plata al fútbol sudamericano

El ecuatoriano tuvo un breve paso por Al-Sadd de Qatar, quien desembolsó 12 millones de euros para contar con él, pero su destino lo trajo de regreso a Sudamérica para vestir la camiseta de Flamengo, donde ya afronta su tercer año en el combinado carioca.

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Gonzalo Plata y la Copa Libertadores. (Foto: Getty)

Plata se acerca a los 100 partidos disputados con el Mengao y ya acumula 4 títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2025. El ecuatoriano estuvo ausente en aquella final ante Palmeiras por haber sido expulsado en la vuelta de las semifinales ante Racing. Aquella noche, Marcos Rojo simuló un golpe que le valió la segunda tarjeta amarilla.

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El grupo de Ecuador en el Mundial 2026

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Domingo 14 de junio – 20hs – Costa de Marfil vs. Ecuador

Sábado 20 de junio – 20hs – Ecuador vs. Curazao

vs. Curazao Jueves 25 de junio – 17hs – Ecuador vs. Alemania

Datos clave

Gonzalo Plata: el extremo jugará el Mundial 2026 para el equipo de Sebastián Beccacece.

el extremo jugará el Mundial 2026 para el equipo de Sebastián Beccacece. Diciembre de 2021: Plata chocó alcoholizado un taxi y perdió su licencia por dos años.

Plata chocó alcoholizado un taxi y perdió su licencia por dos años. Copa Libertadores 2025: fue campeón con Flamengo pero no jugó la final por expulsión.