Sin jugadores de Real Madrid por primera vez en la historia, la Selección de España dio los convocados para el Mundial 2026

Luis de la Fuente brindó una conferencia de prensa para dar la lista con los 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo.

A falta de 17 días para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España, brindó una conferencia de prensa en la que dio la lista con los 26 jugadores convocados para disputar el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Con la inclusión de Lamine Yamal, quien se recupera de una lesión muscular grave y podría perderse los dos primeros partidos de la fase de grupos, esta lista de la Roja cuenta con una particularidad debido a que por primera vez en los 16 Mundiales que disputaron no cuenta con futbolistas de Real Madrid.

Es que, luego de que Dani Carvajal quedara afuera de la prelista de 55 jugadores, De La Fuente finalmente no incluyó en la nómina definitiva a Dean Huijsen, defensor central de 21 años que formó parte de las últimas convocatorias, pero que perdió su lugar por sus flojos rendimientos en la temporada.

De esta manera, solamente seis equipos españoles tendrán jugadores que los representen en la Roja (Barcelona, Athletic Bilbao, Osasuna, Real Sociedad, Celta de Vigo y Atlético de Madrid), mientras que el resto vienen de clubes del exterior, tales como PSG, Arsenal, Chelsea o Bayer Leverkusen.

Por otro lado, dentro de las bajas importantes de esta lista aparecen Fermín López de Barcelona, que sufrió una fractura en el pie semanas atrás, así como también Samu Omorodion, delantero de Porto, que se rompió los ligamentos cruzados y continúa con su recuperación.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

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Los convocados de España para el Mundial

Arqueros

Unai Simón – Athletic Bilbao

David Raya – Arsenal

Joan García – Barcelona

Defensores

Pedro Porro – Tottenham

Marcos Llorente – Atlético de Madrid

Aymeric Laporte – Athletic Bilbao

Pau Cubarsí – Barcelona

Marc Pubill – Atlético de Madrid

Eric García – Barcelona

Marc Cucurella – Chelsea

Alex Grimaldo – Bayer Leverkusen

Volantes

Rodri – Manchester City

Martín Zubimendi – Arsenal

Pedri – Barcelona

Mikel Merino – Arsenal

Fabián Ruiz – PSG

Dani Olmo – Barcelona

Gavi – Barcelona

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Delanteros

Nico Williams – Athletic Bilbao

Álex Baena – Atlético de Madrid

Mikel Oyarzabal – Real Sociedad

Borja Iglesias – Celta de Vigo

Yeremy Pino – Crystal Palace

Lamine Yamal – Barcelona

Víctor Muñoz – Osasuna

El fixture de España en el Mundial 2026

Fecha 1: España vs. Cabo Verde – lunes 15 de junio a las 13.00 horas.

Fecha 2: España vs. Arabia Saudita – domingo 21 de junio a las 13.00 horas.

Fecha 3: Uruguay vs. España – viernes 26 de junio a las 21.00 horas.

Datos claves

Luis De La Fuente convocó 26 jugadores para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

convocó para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. España no incluyó futbolistas del Real Madrid por primera vez en sus 16 participaciones .

por primera vez en sus . La Roja debutará contra Cabo Verde el lunes 15 de junio a las 13:00 horas.