A 25 días del Mundial, Leonardo Campana reveló que una lesión lo marginará de la convocatoria de la Selección de Ecuador

En sus redes sociales el delantero informó que por una lesión muscular no podrá ser convocado por Beccacece.

A falta de 25 días para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el entrenador de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, recibió una mala noticia debido a que no podrá contar con el delantero Leonardo Campana, quien sufrió una lesión que lo marginará de la lista final.

En sus redes sociales, el ex compañero de Lionel Messi en Inter Miami, emitió un comunicado en el que informó que no llegará a recuperarse de la mejor manera, por lo que no será tenido en cuenta por Beccacece para formar parte de la lista con los 26 futbolistas convocados.

“Hay sueños que uno lleva en el corazón desde niño… Y hoy me toca aceptar que otra lesión me dejará fuera del Mundial”, inició el delantero de 25 años para informar que no disputará el Mundial a causa de una lesión muscular grave que sufrió el pasado 21 de marzo jugando para New England Revolution.

“Han sido días muy duros, llenos de emociones y preguntas. Pero en medio de todo, sigo confiando en Dios y en lo que él tiene preparado para mí. A veces no entendemos el porqué de las cosas, pero al final del día sé que todo tiene un propósito”, siguió con su comunicado.

Y cerró con un mensaje positivo para lo que viene, junto al emoji de dos manos en forma de alabanza y una bandera de Ecuador. “Hoy, más que nunca, elijo creer, seguir esforzándome, seguir trabajando y no perder la fe”, tiró.

La historia de Leonardo Campana.

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Así las cosas, el delantero seguirá con su recuperación para poder volver a las canchas luego de la Copa del Mundo y terminar de disputar la temporada con el elenco estadounidense, que actualmente se encuentra tercero en la Conferencia Este de la MLS.

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