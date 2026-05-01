¿Por qué los jugadores de Boca y River aparecen en otro club en el Álbum Panini del Mundial 2026?

El pasado lunes 27 de abril, en Argentina se lanzó a la venta el Álbum Panini del Mundial 2026, que ya causa furor entre los fanáticos del fútbol y también entre los coleccionistas, quienes certamen a certamen buscan tener la colección completa de todas las ediciones.

Como ya ha ocurrido en otras citas mundialistas, y debido a que la confección del álbum se realiza con varios meses de antelación, hay futbolistas que aparecen entre las figuritas coleccionables y que no terminan formando parte de las delegaciones que conforman los entrenadores. Pero ahora, hay otro detalle que involucra a jugadores de Boca y River: figuran en otro equipo.

En el Millonario se da el caso del ecuatoriano Kendry Páez, quien pertenece a Racing de Estrasburgo, donde jugaba a préstamo antes de regresar a Chelsea y ser cedido al elenco argentino situado en el barrio porteño de Núñez. Algo similar, pero a la inversa, ocurre con Matías Galarza Fonda: si bien su ficha corresponde a River, está cedido en Atlanta United. Y en la descripción del club para el que juega es el argentino.

Kendry Páez, futbolista de River y la Selección Ecuador.

La situación más insólita se ve en el caso de Ángel Romero, quien fue adquirido por Boca, pero en su figurita mundialista aparece como futbolista en condición de libre, ya que al momento de la confección del álbum no tenía una institución en la que pudiera desempeñarse. Sin embargo, hay otros casos que están bien, como ocurre con Leandro Paredes y Gonzalo Montiel, quienes sí figuran en el Xeneize y en el Millo, respectivamente.

Ángel Romero, futbolista de Boca y la Selección Paraguay.

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El truco para obtener sobres extras en el álbum virtual de Panini sin gastar dinero

Panini sacó la colección del álbum de figuritas virtual, que se puede jugar tanto a través de su página web, como desde la aplicación. Dentro de este álbum, los usuarios que lo quieran llenar tendrán dos sobres de regalo por día. Cada uno de ellos contienen cinco figuritas, debido a que tiene una menor cantidad de cromos con respecto al físico, que tendrá 980, en la edición más extensa de su historia.

Más allá de estos dos sobres por día, también se podrán conseguir otros extras. Una de las maneras es iniciando sesión en la página web de Coca Cola, ya que allí todos los días se renovará un código con el que podrán obtener un sobre más para abrir cada 24 horas.

¿Cómo cambiar figuritas en el álbum virtual del Mundial 2026?

Por otro lado, en caso de que a un usuario le toque figuritas repetidas, también tendrá la posibilidad de cambiarlas con otras personas. En la parte de área de cambios deberán poner el cromo repetido y allí elegirán si quieren uno en particular o cualquier repetida que no tenga.

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