Su vida corrió peligro a los 20 años y trabajó de lavaplatos: Virgil Van Dijk, el capitán de Países Bajos en el Mundial 2026

Superó apendicitis, peritonitis e infección renal en simultáneo. Además, su padre lo abandonó y por eso no usa su apellido en la camiseta.

Virgil Van Dijk es uno de los futbolistas más conocidos del planeta, pero casi nadie sabe que casi muere a los 20 años. Está considerado entre los mejores centrales de la historia, mantiene un nivel muy alto hace ya 10 años y también es el capitán de la Selección de Países Bajos, lo que significa que tiene un lugar asegurado en la lista de convocados de cara a la Copa del Mundo 2026.

Nacido el 8 de julio de 1991 en Breda, provincia de Brabante de Norte, ostenta de ser el único defensor que ganó el premio al Jugador del Año de la UEFA. Por otro lado, también quedó segundo en el Balón de Oro y Mejor Jugador de la FIFA. Sin embargo, con su 1,95m de altura y a sus 34 años, va en busca del primer Mundial de su país en esta edición venidera en Norteamérica.

Virgil Van Dijk, capitán de Liverpool. (Getty Images)

La dura historia de vida de Virgil Van Dijk

Hijo de padre neerlandés y madre de Surinam, selección a la que pudo representar pero eligió a su país, tuvo una infancia difícil. De hecho, fue criado por su mamá prácticamente en soledad ya que el papá lo abandonó de niño. En forma de homenaje al doble rol que realizó su progenitora, no utiliza su apellido en la camiseta, ya que está estrechamente vinculado a la figura paterna.

Por otro lado, Virgil trabajó de lavaplatos en un restaurante local como modalidad part-time porque el dinero no alcanzaba en su casa, mientras ya jugaba en las divisiones inferiores en Willem II. De esta manera, se costeaba sus viáticos para ir a entrenar y colaboraba con algunos alimentos para completar con la dieta necesaria para él y también de su madre.

Virgil Van Dijk, capitán de Liverpool. (Getty Images)

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Su peor momento fue cuando casi muere a los 20 años. En pleno 2011, Van Dijk sufrió apendicitis, que derivó en una peritonitis e infección renal y se complicó seriamente. La situación fue tan crítica que el hospital le pidió que firmara un testamento. Tras una exitosa cirugía que parecía adversa y varios meses de recuperación, salió de la internación y pudo volver a su vida normal.

Sin ir más lejos, reveló detalles en diálogo con Four Four Two. “Aún recuerdo estar tumbado en aquella cama. Sólo podía ver un montón de tubos saliendo de mí, mi cuerpo estaba destrozado y no podía hacer nada“, confesó el neerlandés. “En ese momento se te vienen a la cabeza los peores escenarios. Estaba en peligro. Mi madre y yo rezamos y discutimos sobre las opciones“, agregó también.

Virgil Van Dijk, capitán de la Selección de Países Bajos. (Getty Images)

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No conforme con eso, el defensor contó: “En un momento firmé unos papeles, que eran un testamento. Si me moría, una parte de mi dinero iría para mi madre“. En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Nadie quiere hablar de eso, pero había que hacerlo. Tal como yo estaba, todo pudo haber acabado“, culminó sobre su historia de vida.

Virgil era un lateral derecho sin éxito, pero a los 17 años se convirtió en zaguero central por decisión de un entrenador, debido a que creció 18 centímetros en un año. Luego de eso, empezó en Willem II, en 2010 pasó a Groningen, en 2013 dio el salto al Celtic, en 2015 lo compró Southampton y en 2018 Liverpool lo pagó 85 millones de euros, convirtiéndose en el defensor más caro de la historia.

Virgil Van Dijk, en su etapa en Celtic. (Getty Images)

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Desde su debut en 2015, Virgil disputó un total de 90 partidos con la Selección de Países Bajos, entre los que convirtió 12 goles y hace tiempo ya se consolidó como el capitán. En un combinado nacional con mucha historia pero sin una Copa del Mundo en su vitrina, Van Dijk quiere ganar el primer Mundial de su país en el certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá.