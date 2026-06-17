¿Cómo clasificó RD Congo al Mundial 2026? Así llega el rival de Portugal en el Grupo K

El conjunto africano tuvo un largo camino para alcanzar su cupo en la Copa del Mundo.

Este miércoles, en Houston, la Selección de Portugal debutará en el Mundial 2026. Los europeos, candidatos a todo en esta Copa del Mundo, tendrán como primer rival a uno de los últimos equipos en sacar su boleto para la competición, RD Congo.

El seleccionado africano cuenta con jugadores de renombre como Aaron Wan-Bissaka o Axel Tuanzebe, dos ex Manchester United, el delantero del Betis, Cedric Bakambú o el del Newcastle, Yoane Wissa.

RD Congo, el rival de Portugal en el Mundial 2026. (Getty)

Donde carece de renombre tal vez sea en el arco, el cual defiende Lionel Mpasi del Le Havre de Francia o en el centro del campo, que ocupan Gaël Kakuta, quien supo jugar en Chelsea hace unos años, pero que hoy milita en el Montpellier y Arthur Masuaku del Lens.

En cualquier caso, RD Congo logró su lugar en el Mundial 2026, donde comparte el Grupo K con Portugal, Colombia y Uzbekistán. Así fue el largo y duro camino de los Leopardos para conseguirlo.

El camino de RD Congo al Mundial 2026

Las Eliminatorias CAF (Confederación Africana de Fútbol) son las más complicadas del mundo, con apenas 9 cupos directos y 1 repechaje internacional al Mundial 2026, para 53 selecciones participantes. Y RD Congo se quedó con ese último lugar de repechaje.

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ELIMINATORIAS AFRICANAS – PRIMERA RONDA

La primera ronda comenzó en noviembre de 2023, con una fase de grupos de 10 partidos, que terminó en octubre del 2025. RD Congo terminó segunda en el Grupo B, con 22 puntos, por detrás de los 24 de Senegal, superando a Sudán, Togo, Mauritania y Sudán del Sur. Esto no fue suficiente para avanzar directamente al Mundial 2026 y debió encaminarse a la segunda ronda.

ELIMINATORIAS AFRICANAS – SEGUNDA RONDA

Esa segunda ronda, de eliminación directa, tuvo lugar con semifinales y una final, todas disputadas en apenas tres días, en noviembre pasado, y otorgaba el lugar en el repechaje internacional. RD Congo venció a Camerún por 1 a 0 en semifinales, y se impuso ante Nigeria por penales, luego de igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario. Así, el seleccionado del centro de África, dejó fuera dos gigantes del continente y consiguió su lugar en el repechaje internacional.

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REPECHAJE INTERNACIONAL

RD Congo fue enviada a la Llave A del repechaje internacioanal, junto a los seleccionados de Nueva Caledonia (Oceanía) y Jamaica (CONCACAF). Al ser la mejor de las tres en el Ranking FIFA al momento del sorteo, avanzó directamente a la final en Guadalajara. Allí enfrentó a los Reggae Boyz, a quienes venció por 1 a 0 con gol de Axel Tuanzebe en tiempo extra, para asegurar su lugar en el Mundial 2026.

RD Congo clasificó al Mundial 2026 desde el repechaje internacional. (Getty)

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El plantel de RD Congo en el Mundial 2026

ARQUEROS : Lionel Mpasi (AC Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah) y Mattieu Epolo (Standard Lieja).

: Lionel Mpasi (AC Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah) y Mattieu Epolo (Standard Lieja). DEFENSORES: Chancel Mbemba (LOSC Lille), Axel Tuanzebe (Burnley FC), Aaron Tshibola (Kilmarnock FC), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Gédéon Kalulu (Aris Limassol), Arthur Masuaku (RC Lens) y Joris Kayembe (RKC Genk).

Chancel Mbemba (LOSC Lille), Axel Tuanzebe (Burnley FC), Aaron Tshibola (Kilmarnock FC), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Gédéon Kalulu (Aris Limassol), Arthur Masuaku (RC Lens) y Joris Kayembe (RKC Genk). VOLANTES: Noah Sadiki (Sunderland AFC), Charles Pickel (RCD Espanyol), Samuel Moutussamy (Atromitos FC), Ngal’ayel Mukau (LOSC Lille), Edo Kayembe (Watford FC), Nathanael Mbuku (Montpellier HSC), Brian Cipenga (CD Castellón), Gaël Kakuta (AEL Limassol), Meschack Elía (Alanyaspor) y Théo Bongonda (Spartak Moscow).

Noah Sadiki (Sunderland AFC), Charles Pickel (RCD Espanyol), Samuel Moutussamy (Atromitos FC), Ngal’ayel Mukau (LOSC Lille), Edo Kayembe (Watford FC), Nathanael Mbuku (Montpellier HSC), Brian Cipenga (CD Castellón), Gaël Kakuta (AEL Limassol), Meschack Elía (Alanyaspor) y Théo Bongonda (Spartak Moscow). DELANTEROS: Cédric Bakambu (Real Betis), Yoane Wissa (Newcastle United), Fiston Kalala Mayele (Pyramids FC) y Simon Banza (Al-Jazira Club).

Cédric Bakambu (Real Betis), Yoane Wissa (Newcastle United), Fiston Kalala Mayele (Pyramids FC) y Simon Banza (Al-Jazira Club). DT: Sébastien Desabre

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026

Fixture del Grupo K

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