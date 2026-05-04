Cómo descargar el álbum virtual PANINI del Mundial FIFA 2026

La fiebre mundialista ya se siente en cada rincón del continente. Con la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, regresa una de las tradiciones favoritas de los hinchas de todo el continente: el Álbum Virtual PANINI de la FIFA.

A diferencia de la versión física, el álbum virtual (lanzado en colaboración con la FIFA y Coca-Cola) te permite coleccionar e intercambiar desde tu celular de forma totalmente gratuita.

Panini sacó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026.

A continuación,todo lo que necesitas saber para empezar tu colección y cumplir el gran sueño de completarlo:

Cómo y dónde descargar el Álbum Virtual Panini 2026

Opción 1: Desde la aplicación móvil

Abrí tu tienda de aplicaciones: Dirigite a la Google Play Store (si usás Android) o a la App Store (si tenés iOS)

Buscá la app oficial: En el buscador, ingresá “Panini Sticker Album” o “FIFA World Cup 2026 Virtual Album”. Asegurate de que el desarrollador sea la FIFA o Panini para evitar aplicaciones falsas.

Descargá e instalá: Presioná el botón de descarga y esperá a que la aplicación se instale en tu dispositivo.

Creá tu cuenta: Al abrir la app, te pedirá que inicies sesión. Te recomendamos crear una cuenta de FIFA ID (o vincular tu correo electrónico) para que tu progreso se guarde en la nube y no pierdas tus figuritas si cambiás de teléfono.

Opción 2: Desde el navegador web

Si preferís usar la computadora para ver las figuritas en pantalla grande, simplemente ingresa al portal oficial del Álbum Virtual Panini FIFA en tu navegador. Iniciá sesión con los mismos datos que en la app y tu colección estará sincronizada.

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¿Cómo abrir sobres de figuritas?

Una vez dentro de la aplicación, comienza la verdadera magia. La mecánica está diseñada para que abras sobres todos los días:

Sobres diarios gratuitos: La aplicación te regala dos sobres gratis cada 24 horas . Solo tenés que entrar a la sección de “Sobres”, tocar sobre ellos y deslizar el dedo en la pantalla para revelar qué jugadores te tocaron.



La aplicación te regala . Solo tenés que entrar a la sección de “Sobres”, tocar sobre ellos y deslizar el dedo en la pantalla para revelar qué jugadores te tocaron. Pegar en el álbum: Una vez abiertos, vas a la sección de tu álbum. La app te indicará con una notificación qué páginas tienen nuevas figuritas listas para ser pegadas y solo tendrás que arrastrarlas hacia su lugar.



Una vez abiertos, vas a la sección de tu álbum. La app te indicará con una notificación qué páginas tienen nuevas figuritas listas para ser pegadas y solo tendrás que arrastrarlas hacia su lugar. Zona de Intercambio: ¿Te salió Messi, Vinícius o Mbappé repetidos? ¡No los pierdas! Ve a la sección de intercambio para ofrecer tus duplicados a usuarios de todo el mundo o a tu grupo de amigos, y pide a cambio los jugadores que te faltan.

¿Cómo conseguir sobres gratis del álbum virtual PANINI?

Además de los sobres diarios que te permite abrir la aplicación, también existen una serie de códigos que van surgiendo para tener sobres “gratis”. Algunos de ellos son:

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ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

Encuesta¿Te gusta más la versión virtual del álbum del Mundial o la tradicional? ¿Te gusta más la versión virtual del álbum del Mundial o la tradicional? YA VOTARON 0 PERSONAS

DATOS CLAVE

PANINI lanzó el álbum virtual oficial de la Copa del Mundo FIFA 2026 gratuitamente.

La aplicación otorga dos sobres gratis cada 24 horas a los usuarios registrados.

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